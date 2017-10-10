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Житель Кимовского района угнал «четвёрку» у собутыльника

Житель Кимовского района угнал «четвёрку» у собутыльника

Молодого человека задержали полицейские. Он признался в содеянном.

Полицейские в Кимовском районе установили подозреваемого в угоне. По информации пресс-службы УМВД России по Тульской области, 27-летний неработающий ранее судимый жителя райцентра распивал спиртное совместно с 63-летним знакомым в одной из деревень.

Подозреваемый внезапно захотел прокатиться на машине и, сев за руль стоявшей во дворе отечественной «четвёрки», уехал. Потерпевший, поняв, что его машина угнана, обратился в полицию.

В результате проведённых мероприятий полицейские обнаружили автомобиль и угонщика. Молодой человек признался в содеянном. «Лада» возвращена законному владельцу.

В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 166 УК РФ.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:23 +2
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