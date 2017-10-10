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В Туле стартовал Всероссийский турнир по боксу памяти Жабарова
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле стартовал Всероссийский турнир по боксу памяти Жабарова

В наш город приехали 190 участников из разных городов страны!

Сегодня, 10 октября, в Туле стартовал Всероссийский турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти выдающегося тульского тренера Романа Жабарова. Соревнования проходят в спортивном комплексе ДЮСШ «Металлург».

В этом году в наш город съехались 190 сильнейших спортсменов из разных городов.

Главный секретарь соревнований Михаил Наумов:

Михаил Наумов

- В соревнованиях принимают участие спортсмены, которые приехали с разных уголков нашей необъятной страны. Основное представительство — это, конечно, ЦФО. Также ребята представляют и Волгоградскую, Ростовскую области, есть участники из Южно-Сахалинска. За победу на турнире класса «Б» в некоторых возрастных категориях присваивается норматив кандидат в мастера спорта.

 

 

В первый день турнира соревновались юноши 2001−2002, 2003−2004 года рождения, а также юниоры 1999−2000 года рождения.

Все ребята — уже опытные боксеры, почти у каждого за плечами победы в региональных и межрегиональных соревнованиях. Спортсмены заметно волновались перед поединками. Но, выйдя на ринг, забывались все переживания.

Каждый боксер максимально сосредоточен на сопернике. Победить хочется абсолютно всем ребятам!

Корреспонденты Myslo пообщались со спортсменами.

Даниил Беляев, 15 лет:

 

Даниил Беляев

- Я приехал на соревнования из Тамбова. Боксом занимаюсь уже пять лет. В Тамбовской области я неоднократно побеждал в областных чемпионатах. На турнире Жабарова ожидаю занять первое место! К этим соревнованиям я готовился месяц.

Ансор Султонбеков, 17 лет:

Ансор Султонбеков

- Я из Узловой. Мне 17 лет, а боксом занимаюсь шесть лет. Каждый год я участвую в турнире памяти Жабарова. Я побеждал шесть раз! Попытаюсь в этом году достичь таких же результатов. К соревнованиям мы готовились со сборной Тульской области.

Руслан Савенков, 16 лет:

Руслан Савенков

- Я из Курска. Пятый год занимаюсь этим видом спорта. Участвовал в соревнованиях ЦФО. Я многократный победитель области. Но на чемпионате России пока не был. В турнире Жабарова принимал участие в прошлом году. Но тогда я проиграл в первом бою. В этот раз я приехал только за победой!

Турнир продлится в Туле до 14 октября. Вход на соревнования свободный. Приходите поддержать спортсменов!

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Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 25
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Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 35
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 36
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 37
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 38
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 39
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Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 41
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Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 44
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 45
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 46
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 47
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Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 49
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 50
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 51
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Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 54
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 55
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 56
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 57
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 58
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 59
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 60
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 61
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Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 63
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 64
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 65
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 66
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 67
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Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 73
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 74
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Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 76
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 77
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 78
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 79
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 80
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 81
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 82
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 83
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 84
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 85
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 86
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 87
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 88
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 89
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 90
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 91
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 92
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 93
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Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 95
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Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 107
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Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 110
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 111
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 112
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 113
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 114
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 115
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 116
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 117
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 118
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 119
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 120
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 121
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 122
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 123
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 124
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 125
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 126
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 127
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 128
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 129
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 130
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 131
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 132
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 133
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 134
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 135
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 136
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 137
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 138
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 139
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 140
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 141
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 142
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 143
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 144
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 145
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 146
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 147
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 148
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 149
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 150
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 151
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 152
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 153
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 154
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 155
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 156
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 157
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 158
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 159
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 160
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 161
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 162
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 163
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 164
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 165
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 166
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 167
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 168
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 169
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 170
Турнир по боксу памяти Жабарова, Фото: 171
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 22:09 +2
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