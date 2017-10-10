В Туле стартовал Всероссийский турнир по боксу памяти Жабарова

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сегодня, 10 октября, в Туле стартовал Всероссийский турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти выдающегося тульского тренера Романа Жабарова. Соревнования проходят в спортивном комплексе ДЮСШ «Металлург».

В этом году в наш город съехались 190 сильнейших спортсменов из разных городов.

Главный секретарь соревнований Михаил Наумов:

Михаил Наумов - В соревнованиях принимают участие спортсмены, которые приехали с разных уголков нашей необъятной страны. Основное представительство — это, конечно, ЦФО. Также ребята представляют и Волгоградскую, Ростовскую области, есть участники из Южно-Сахалинска. За победу на турнире класса «Б» в некоторых возрастных категориях присваивается норматив кандидат в мастера спорта.

В первый день турнира соревновались юноши 2001−2002, 2003−2004 года рождения, а также юниоры 1999−2000 года рождения.

Все ребята — уже опытные боксеры, почти у каждого за плечами победы в региональных и межрегиональных соревнованиях. Спортсмены заметно волновались перед поединками. Но, выйдя на ринг, забывались все переживания.

Каждый боксер максимально сосредоточен на сопернике. Победить хочется абсолютно всем ребятам!

Корреспонденты Myslo пообщались со спортсменами.

Даниил Беляев, 15 лет:

Даниил Беляев - Я приехал на соревнования из Тамбова. Боксом занимаюсь уже пять лет. В Тамбовской области я неоднократно побеждал в областных чемпионатах. На турнире Жабарова ожидаю занять первое место! К этим соревнованиям я готовился месяц.

Ансор Султонбеков, 17 лет:

Ансор Султонбеков - Я из Узловой. Мне 17 лет, а боксом занимаюсь шесть лет. Каждый год я участвую в турнире памяти Жабарова. Я побеждал шесть раз! Попытаюсь в этом году достичь таких же результатов. К соревнованиям мы готовились со сборной Тульской области.

Руслан Савенков, 16 лет:

Руслан Савенков - Я из Курска. Пятый год занимаюсь этим видом спорта. Участвовал в соревнованиях ЦФО. Я многократный победитель области. Но на чемпионате России пока не был. В турнире Жабарова принимал участие в прошлом году. Но тогда я проиграл в первом бою. В этот раз я приехал только за победой!

Турнир продлится в Туле до 14 октября. Вход на соревнования свободный. Приходите поддержать спортсменов!