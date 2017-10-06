По факту аварии на железной дороге в Тульской области возбуждено уголовное дело

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) по факту схода вагонов грузового поезда в Воловском районе.

По данным следствия, 6 октября в 2.01 при следовании грузового поезда по перегону станций «Малая Андреевка — Турдей» произошел сход 24 вагонов, из которых 15 вагонов груженые щебнем, удобрениями, 1 — железными трубами, а также 8 цистерн с дизельным топливом.

В результате схода владельцам груза и ОАО «РЖД» причинен крупный ущерб, размер которого устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, продолжаются работы по восстановлению движения, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося, — сообщает пресс-служба ведомства.