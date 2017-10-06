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В результате аварии с грузовиком в Туле поврежден водопровод

В результате аварии с грузовиком в Туле поврежден водопровод

Об этом сообщила администрация города.

В результате аварийной ситуации на ул. Луначарского был поврежден водопровод холодного водоснабжения диаметром 300 мм.

По информации АО «Тулагорводоканал»,  водоснабжение потребителей не нарушено.

– Отметим, что на данном участке в летний период специалистами коммунального предприятия проводились работы по ликвидации порыва, – сообщает пресс-служба администрации Тулы. – В срок до 10 октября трубопровод планируется восстановить. До 15 октября за счет средств подрядной организации, осуществляющей строительство спортивного объекта в районе провала, и по чьей вине были повреждены водопровод и тротуар, будет восстановлено благоустройство данной территории. Отметим также, что сотрудниками ГИБДД на водителя большегрузного транспортного средства был составлен протокол о нарушении правил дорожного движения.

Напомним, в районе строительства теннисного центра на улице Луначарского в Туле на тротуаре грузовик провалился под землю одним колесом. После того, как автомобиль вытащили, яма быстро заполнилась водой.

Галерея
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 1
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 2
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 3
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 4
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 5
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 6
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 7
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 8
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 9
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 10
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 11
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 12
В Туле на ул. Луначарского грузовик провалился под землю, Фото: 13
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