В Туле тепло поступает в более 2600 домов
Запущено 177 котельных.
2 октября по состоянию на 16.00 в Туле запущено 177 котельных из 179. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Тепло поступает в 2699 многоквартирных жилых домов из 3098 на следующих улицах:
Зареченский территориальный округ:
- ул. Арсенальная — полностью;
- ул. Большая — полностью;
- ул. Галкина — полностью;
- пр-д Гарнизонный — полностью;
- ул. Гагарина — полностью;
- ул. Демидовская — полностью;
- ул. Литейная — полностью;
- ул. Луначарского — полностью;
- ул. М. Горького — полностью;
- ул. Максимовского — полностью;
- ул. Октябрьская — частично;
- ул. Пузакова — полностью;
- ул. Курковая — полностью;
- ул. Ряжская — полностью;
- ул. Штыковая — полностью;
- ул. Комсомольская — полностью;
- ул. М. Гончары — полностью;
- ул. Нормандии-Неман — полностью;
- ул. Токарева — полностью;
- пр-д Промышленный — полностью;
- ул. Железнодорожная — полностью;
- ул. Хомяковская — частично;
- ст. Хомяково — полностью;
- ул. Наб. Дрейера — полностью;
- пер. Кирпичный — частично;
- ул. Пионерская — полностью;
- ул. Заварная — частично;
- пос. Ленинский — частично;
- п. Рождественский — полностью;
- п. Обидимо — полностью;
- п. Октябрьский — частично;
- с Архангельское — полностью;
- п. Барсуки — частично.
Центральный территориальный округ:
- пр. Ленина — частично;
- ул. Кауля — частично;
- ул. Перекопская — частично;
- ул. Новомосковская — частично;
- ул. Михеева — частично;
- ул. Тимирязева — частично;
- ул. Л. Толстого — частично;
- ул. Вознесенского — частично;
- ул. Рязанская — частично;
- ул. Волоховская — частично;
- ул. Клюева — частично;
- ул. Циолковского — частично;
- ул. Пархоменко — полностью;
- мкр Левобережный — полностью;
- ул. Мезенцева — частично;
- ул. Н. Руднева — частично;
- ул. Некрасова — частично;
- п. Ильинка — полностью;
- п. Петелино — полностью;
- мкр Скуратовский — частично;
- п. Комсомольский — частично;
- п. Менделевский — частично;
- ул. Ф. Энгельса — частично;
- ул. Станиславского — частично;
- ул. Советская — частично;
- ул. Демьянова — частично;
- пер. Н. Руднева — частично;
- пер. Шевченко — частично;
- пер. Станиславского — полностью;
- ул. Некрасова — частично;
- ул. Оборонная — частично;
- ул. Староникитская — частично.
Пролетарский территориальный округ:
- ул. Немцова — частично;
- ул. Дементьева — частично;
- 2-й проезд Металлургов — частично;
- ул. Волкова — частично;
- ул. Шухова — частично;
- ул. Кутузова — частично;
- ул. Ложевая — частично;
- ул. Степанова — частично;
- ул. Чапаева — частично;
- ул. Пролетарская — частично;
- ул. Плеханова — частично;
- ул. Декабристов — частично;
- ул. Металлургов — частично;
- ул. Замочная — полностью;
- ул. Калинина — полностью;
- ул. Марата — полностью;
- ул. Баженова — частично;
- ул. Зорге — полностью,
- ул. Маяковского — полностью,
- ул. Серова, полностью,
- ул. Гайдара, полностью,
- ул. Чаплыгина, полностью,
- ул. М. Мазая, частично,
- ул. Мартеновская, полностью,
- ул. Доватора, полностью.
- Театральный переулок, полностью,
- ул. Бардина, частично,
- ул. Гастелло, полностью,
- ул. Краснодонцев, полностью,
- ул. Щегловская Засека, частично,
- ул. Приупская, частично,
- 1-й проезд Металлургов, частично,
- ул. Д. Гумилевской, полностью,
- ул. Столетова, полностью,
- ул. Н. Островского, полностью,
- ул. Комарова, полностью,
- п. Молодежный, ул. Центральная, полностью,
- ул. Карбышева, полностью,
- ул. Каракозова, частично,
- Загородный проезд — полностью.
Советский территориальный округ:
- ул. Агеева — частично;
- ул. Белкина — частично;
- ул. Болдина — частично;
- ул. Братьев Жабровых — полностью;
- ул. Бундурина — частично;
- ул. Вересаева — частично;
- ул. Гоголевская — частично;
- Гражданский переулок — полностью;
- ул. Демонстрации — частично;
- ул. Дмитрия Ульянова — частично;
- ул. Каминского — полностью;
- Красноармейский проспект — частично;
- ул. Лейтейзена — частично;
- проспект Ленина — частично;
- улица Ленина — полностью;
- ул. Мира — частично;
- ул. Оружейная — частично;
- ул. Первомайская — частично;
- ул. Халтурина — частично;
- ул. Пушкинская — частично;
- ул. Революции — частично;
- ул. Смидович — частично;
- ул. Советская — частично;
- ул. Сойфера — частично;
- ул. Софьи Перовской — частично;
- ул. Ф. Смирнова — полностью;
- ул. Тульского Рабочего Полка — частично;
- ул. Ф. Энгельса — частично;
- ул. 9 Мая — частично;
- ул. К. Цеткин — полностью.
Привокзальный территориальный округ:
- Одоевское шоссе (частично);
- 18 проезд Мясново;
- ул. Полюсная;
- ул. Санаторная;
- ул. Дмитрия Ульянова (частично);
- ул. Костычева (частично);
- ул. Сурикова (частично);
- ул. Оружейная (частично);
- ул. Макаренко (частично);
- Калужское шоссе;
- ул. Тихмянова (частично);
- ул. Болотова;
- ул. Кабакова;
- ул. М. Жукова;
- Парашютный проезд;
- ул. Рогова (частично);
- ул. 9 Мая (частично);
- ул. Ползунова (частично);
- ул. 2-я Прокатная;
- 6-й проезд Мясново (частично);
- 7-й проезд Мясново;
- 4-й проезд Мясново (частично);
- ул. Смидович (частично);
- 6-й Полюсный проезд;
- ул. Прокудина;
- д. Нижняя Китаевка, ул. Зеленая;
- ул. Г. Маргелова;
- п. Иншинский;
- п. Рассвет;
- п. Ударник;
- ул. Серебровская (частично);
- п. Косая Гора, ул. Пушкина (частично);
- п. Косая Гора, ул. Зеленая (частично);
- п. Косая Гора, ул. М. Горького (частично);
- п. Косая Гора, ул. Октябрьская (частично);
- п. Косая Гора, ул. Шмидта.
Алексей Дюмин: «Отопительный сезон без срывов – это персональная ответственность всех глав муниципалитетов»
сегодня, в 15:42, 35 824 0
сегодня, в 09:52, 24 1639 2
29 сентября, в 11:29, 88 5556 2
28 сентября, в 15:59, 22 2069 1
Другие статьи по темам
Место
Прочее