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В Туле тепло поступает в более 2600 домов

В Туле тепло поступает в более 2600 домов

Запущено 177 котельных.

2 октября по состоянию на 16.00 в Туле запущено 177 котельных из 179. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Тепло поступает в 2699 многоквартирных жилых домов из 3098 на следующих улицах:

Зареченский территориальный округ:

  • ул. Арсенальная — полностью;
  • ул. Большая — полностью;
  • ул. Галкина — полностью;
  • пр-д Гарнизонный — полностью;
  • ул. Гагарина — полностью;
  • ул. Демидовская — полностью;
  • ул. Литейная — полностью;
  • ул. Луначарского — полностью;
  • ул. М. Горького — полностью;
  • ул. Максимовского — полностью;
  • ул. Октябрьская — частично;
  • ул. Пузакова — полностью;
  • ул. Курковая — полностью;
  • ул. Ряжская — полностью;
  • ул. Штыковая — полностью;
  • ул. Комсомольская — полностью;
  • ул. М. Гончары — полностью;
  • ул. Нормандии-Неман — полностью;
  • ул. Токарева — полностью;
  • пр-д Промышленный — полностью;
  • ул. Железнодорожная — полностью;
  • ул. Хомяковская — частично;
  • ст. Хомяково — полностью;
  • ул. Наб. Дрейера — полностью;
  • пер. Кирпичный — частично;
  • ул. Пионерская — полностью;
  • ул. Заварная — частично;
  • пос. Ленинский — частично;
  • п. Рождественский — полностью;
  • п. Обидимо — полностью;
  • п. Октябрьский — частично;
  • с Архангельское — полностью;
  • п. Барсуки — частично.

Центральный территориальный округ:

  • пр. Ленина — частично;
  • ул. Кауля — частично;
  • ул. Перекопская — частично;
  • ул. Новомосковская — частично;
  • ул. Михеева — частично;
  • ул. Тимирязева — частично;
  • ул. Л. Толстого — частично;
  • ул. Вознесенского — частично;
  • ул. Рязанская — частично;
  • ул. Волоховская — частично;
  • ул. Клюева — частично;
  • ул. Циолковского — частично;
  • ул. Пархоменко — полностью;
  • мкр Левобережный — полностью;
  • ул. Мезенцева — частично;
  • ул. Н. Руднева — частично;
  • ул. Некрасова — частично;
  • п. Ильинка — полностью;
  • п. Петелино — полностью;
  • мкр Скуратовский — частично;
  • п. Комсомольский — частично;
  • п. Менделевский — частично;
  • ул. Ф. Энгельса — частично;
  • ул. Станиславского — частично;
  • ул. Советская — частично;
  • ул. Демьянова — частично;
  • пер. Н. Руднева — частично;
  • пер. Шевченко — частично;
  • пер. Станиславского — полностью;
  • ул. Некрасова — частично;
  • ул. Оборонная — частично;
  • ул. Староникитская — частично.

Пролетарский территориальный округ:

  • ул. Немцова — частично;
  • ул. Дементьева — частично;
  • 2-й проезд Металлургов — частично;
  • ул. Волкова — частично;
  • ул. Шухова — частично;
  • ул. Кутузова — частично;
  • ул. Ложевая — частично;
  • ул. Степанова — частично;
  • ул. Чапаева — частично;
  • ул. Пролетарская — частично;
  • ул. Плеханова — частично;
  • ул. Декабристов — частично;
  • ул. Металлургов — частично;
  • ул. Замочная — полностью;
  • ул. Калинина — полностью;
  • ул. Марата — полностью;
  • ул. Баженова — частично;
  • ул. Зорге — полностью,
  • ул. Маяковского — полностью,
  • ул. Серова, полностью,
  • ул. Гайдара, полностью,
  • ул. Чаплыгина, полностью,
  • ул. М. Мазая, частично,
  • ул. Мартеновская, полностью,
  • ул. Доватора, полностью.
  • Театральный переулок, полностью,
  • ул. Бардина, частично,
  • ул. Гастелло, полностью,
  • ул. Краснодонцев, полностью,
  • ул. Щегловская Засека, частично,
  • ул. Приупская, частично,
  • 1-й проезд Металлургов, частично,
  • ул. Д. Гумилевской, полностью,
  • ул. Столетова, полностью,
  • ул. Н. Островского, полностью,
  • ул. Комарова, полностью,
  • п. Молодежный, ул. Центральная, полностью,
  • ул. Карбышева, полностью,
  • ул. Каракозова, частично,
  • Загородный проезд — полностью.

Советский территориальный округ:

  • ул. Агеева — частично;
  • ул. Белкина — частично;
  • ул. Болдина — частично;
  • ул. Братьев Жабровых — полностью;
  • ул. Бундурина — частично;
  • ул. Вересаева — частично;
  • ул. Гоголевская — частично;
  • Гражданский переулок — полностью;
  • ул. Демонстрации — частично;
  • ул. Дмитрия Ульянова — частично;
  • ул. Каминского — полностью;
  • Красноармейский проспект — частично;
  • ул. Лейтейзена — частично;
  • проспект Ленина — частично;
  • улица Ленина — полностью;
  • ул. Мира — частично;
  • ул. Оружейная — частично;
  • ул. Первомайская — частично;
  • ул. Халтурина — частично;
  • ул. Пушкинская — частично;
  • ул. Революции — частично;
  • ул. Смидович — частично;
  • ул. Советская — частично;
  • ул. Сойфера — частично;
  • ул. Софьи Перовской — частично;
  • ул. Ф. Смирнова — полностью;
  • ул. Тульского Рабочего Полка — частично;
  • ул. Ф. Энгельса — частично;
  • ул. 9 Мая — частично;
  • ул. К. Цеткин — полностью.

Привокзальный территориальный округ:

  • Одоевское шоссе (частично);
  • 18 проезд Мясново;
  • ул. Полюсная;
  • ул. Санаторная;
  • ул. Дмитрия Ульянова (частично);
  • ул. Костычева (частично);
  • ул. Сурикова (частично);
  • ул. Оружейная (частично);
  • ул. Макаренко (частично);
  • Калужское шоссе;
  • ул. Тихмянова (частично);
  • ул. Болотова;
  • ул. Кабакова;
  • ул. М. Жукова;
  • Парашютный проезд;
  • ул. Рогова (частично);
  • ул. 9 Мая (частично);
  • ул. Ползунова (частично);
  • ул. 2-я Прокатная;
  • 6-й проезд Мясново (частично);
  • 7-й проезд Мясново;
  • 4-й проезд Мясново (частично);
  • ул. Смидович (частично);
  • 6-й Полюсный проезд;
  • ул. Прокудина;
  • д. Нижняя Китаевка, ул. Зеленая;
  • ул. Г. Маргелова;
  • п. Иншинский;
  • п. Рассвет;
  • п. Ударник;
  • ул. Серебровская (частично);
  • п. Косая Гора, ул. Пушкина (частично);
  • п. Косая Гора, ул. Зеленая (частично);
  • п. Косая Гора, ул. М. Горького (частично);
  • п. Косая Гора, ул. Октябрьская (частично);
  • п. Косая Гора, ул. Шмидта.
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