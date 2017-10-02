В Туле тепло поступает в более 2600 домов

2 октября по состоянию на 16.00 в Туле запущено 177 котельных из 179. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Тепло поступает в 2699 многоквартирных жилых домов из 3098 на следующих улицах:

Зареченский территориальный округ:

ул. Арсенальная — полностью;

ул. Большая — полностью;

ул. Галкина — полностью;

пр-д Гарнизонный — полностью;

ул. Гагарина — полностью;

ул. Демидовская — полностью;

ул. Литейная — полностью;

ул. Луначарского — полностью;

ул. М. Горького — полностью;

ул. Максимовского — полностью;

ул. Октябрьская — частично;

ул. Пузакова — полностью;

ул. Курковая — полностью;

ул. Ряжская — полностью;

ул. Штыковая — полностью;

ул. Комсомольская — полностью;

ул. М. Гончары — полностью;

ул. Нормандии-Неман — полностью;

ул. Токарева — полностью;

пр-д Промышленный — полностью;

ул. Железнодорожная — полностью;

ул. Хомяковская — частично;

ст. Хомяково — полностью;

ул. Наб. Дрейера — полностью;

пер. Кирпичный — частично;

ул. Пионерская — полностью;

ул. Заварная — частично;

пос. Ленинский — частично;

п. Рождественский — полностью;

п. Обидимо — полностью;

п. Октябрьский — частично;

с Архангельское — полностью;

п. Барсуки — частично.

Центральный территориальный округ:

пр. Ленина — частично;

ул. Кауля — частично;

ул. Перекопская — частично;

ул. Новомосковская — частично;

ул. Михеева — частично;

ул. Тимирязева — частично;

ул. Л. Толстого — частично;

ул. Вознесенского — частично;

ул. Рязанская — частично;

ул. Волоховская — частично;

ул. Клюева — частично;

ул. Циолковского — частично;

ул. Пархоменко — полностью;

мкр Левобережный — полностью;

ул. Мезенцева — частично;

ул. Н. Руднева — частично;

ул. Некрасова — частично;

п. Ильинка — полностью;

п. Петелино — полностью;

мкр Скуратовский — частично;

п. Комсомольский — частично;

п. Менделевский — частично;

ул. Ф. Энгельса — частично;

ул. Станиславского — частично;

ул. Советская — частично;

ул. Демьянова — частично;

пер. Н. Руднева — частично;

пер. Шевченко — частично;

пер. Станиславского — полностью;

ул. Некрасова — частично;

ул. Оборонная — частично;

ул. Староникитская — частично.

Пролетарский территориальный округ:

ул. Немцова — частично;

ул. Дементьева — частично;

2-й проезд Металлургов — частично;

ул. Волкова — частично;

ул. Шухова — частично;

ул. Кутузова — частично;

ул. Ложевая — частично;

ул. Степанова — частично;

ул. Чапаева — частично;

ул. Пролетарская — частично;

ул. Плеханова — частично;

ул. Декабристов — частично;

ул. Металлургов — частично;

ул. Замочная — полностью;

ул. Калинина — полностью;

ул. Марата — полностью;

ул. Баженова — частично;

ул. Зорге — полностью,

ул. Маяковского — полностью,

ул. Серова, полностью,

ул. Гайдара, полностью,

ул. Чаплыгина, полностью,

ул. М. Мазая, частично,

ул. Мартеновская, полностью,

ул. Доватора, полностью.

Театральный переулок, полностью,

ул. Бардина, частично,

ул. Гастелло, полностью,

ул. Краснодонцев, полностью,

ул. Щегловская Засека, частично,

ул. Приупская, частично,

1-й проезд Металлургов, частично,

ул. Д. Гумилевской, полностью,

ул. Столетова, полностью,

ул. Н. Островского, полностью,

ул. Комарова, полностью,

п. Молодежный, ул. Центральная, полностью,

ул. Карбышева, полностью,

ул. Каракозова, частично,

Загородный проезд — полностью.

Советский территориальный округ:

ул. Агеева — частично;

ул. Белкина — частично;

ул. Болдина — частично;

ул. Братьев Жабровых — полностью;

ул. Бундурина — частично;

ул. Вересаева — частично;

ул. Гоголевская — частично;

Гражданский переулок — полностью;

ул. Демонстрации — частично;

ул. Дмитрия Ульянова — частично;

ул. Каминского — полностью;

Красноармейский проспект — частично;

ул. Лейтейзена — частично;

проспект Ленина — частично;

улица Ленина — полностью;

ул. Мира — частично;

ул. Оружейная — частично;

ул. Первомайская — частично;

ул. Халтурина — частично;

ул. Пушкинская — частично;

ул. Революции — частично;

ул. Смидович — частично;

ул. Советская — частично;

ул. Сойфера — частично;

ул. Софьи Перовской — частично;

ул. Ф. Смирнова — полностью;

ул. Тульского Рабочего Полка — частично;

ул. Ф. Энгельса — частично;

ул. 9 Мая — частично;

ул. К. Цеткин — полностью.

Привокзальный территориальный округ: