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На трассе М-4 загорелась фура
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На трассе М-4 загорелась фура

К счастью, пожарные успели вовремя потушить огонь.

2 октября на 316-м км трассы М-4 «Дон» (Ефремовский район) загорелась фура. Об этом в 14.55 сообщили в службу спасения.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области, два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 15.02, а через четыре минуты огонь был потушен.

В результате пожара сгорел прессовочный картон на площади 20 кв.м. Причину происшествия выяснят специалисты.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:30 +1
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