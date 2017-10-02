На трассе М-4 загорелась фура

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

2 октября на 316-м км трассы М-4 «Дон» (Ефремовский район) загорелась фура. Об этом в 14.55 сообщили в службу спасения.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области, два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 15.02, а через четыре минуты огонь был потушен.

В результате пожара сгорел прессовочный картон на площади 20 кв.м. Причину происшествия выяснят специалисты.