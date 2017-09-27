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Туляк привез серебряную медаль с Кубка Европы по плаванию на открытой воде

Туляк привез серебряную медаль с Кубка Европы по плаванию на открытой воде

Поздравляем нашего спортсмена Артёма Мамушкина!

С 14 по 17 сентября в городе Браччано (Италия) прошел финальный этап Кубка Европы по плаванию на открытой воде 2017 года. Спортсмены боролись за победу на двух дистанциях — 5 и 10 км.
 
На дистанции 10 км спортсмен Центра спортивной подготовки Тульской области студент Училища олимпийского резерва Артем Мамушкин завоевал серебряную медаль с результатом 1:55.36,4. На дистанции 5 км Артем финишировал пятым (55.08,6).
 
 
В итоге Артем Мамушкин занял третью строчку рейтинга этапа Кубка Европы, набрав 30 очков.
 

Тренируют спортсмена Ольга и Андрей Попковы.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:17 +2
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