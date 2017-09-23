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Работникам тульских госучреждений повысят зарплату

Работникам тульских госучреждений повысят зарплату

Соответствующее распоряжение подписано в правительстве Тульской области.

В правительстве Тульской области подписано распоряжение об индексации заработной платы работников государственный учреждений (организаций). 

В документе говорится, что в соответствии со статьей 48 Устава (Основного закона) Тульской области, будет произведена индексация должностных окладов сотрудникам госучреждений области на 4 процента.

Индексация начнется с 1 января 2018 года.

сегодня, в 12:00 0
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