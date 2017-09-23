В Туле определили победителей Международного фестиваля военного кино

22 сентября в Тульском академическом театре драмы состоялась церемония закрытия XV Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова.

Участников и гостей фестиваля поприветствовал первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов. Он отметил, что фестиваль стал одним из ярких событий культурной жизни тульского региона. В этом году мероприятие прошло на разных площадках в Туле и других городах области. Его зрителями стали 4000 человек.

Юрий Андрианов вручил «Золотой меч» в конкурсной программе игрового кино «Боевая десятка» в номинации «Лучший сценарий» известному правозащитнику Анатолию Кучерене за фильм «СНОУДЕН» режиссера Оливера Стоуна. В основу картины легла книга Кучерены об Эдварде Сноудене.

Приз в номинации «За лучшую музыку к кинофильму» получил фильм «БИТВА У РЕКИ СЯНЦЗЯН». Награду получил композитору ленты Цзюнь Вэньпэю.

Дипломы фестиваля в программе документального кино «Битва за жизнь» получил Нияз Гарифуллин за фильм «ГОРЯЧИЙ ЛЕД».

«Почетный приз» фестиваля достался режиссеру картины «ЛЕНИНГРАД. НОМЕР 7» Юлии Рыбаковой и режиссеру короткометражного фильма «Мой первый роман» Марии Мина.

Специальным призом Российского Союза ветеранов награжден фильм Андрея Дёмина «Одесса. Черная весна».

Специальным призом имени Евгения Родионова «За правдивое отражение темы патриотизма в военном кино» награжден фильм «ФОРСАЖ.ВОЗВРАЩЕНИЕ».

Гран-при фестиваля за лучший документальный фильм о Великой Отечественной войне получила лента режиссеров Георгия Негашева, Павла Фаттахутдинова и Виктора Титова «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ БИТВАМ».

«Золотой меч» в номинации «За лучшую мужскую роль второго плана» получил китайский актер Сунь Вейминь (фильм «БИТВА У РЕКИ СЯНЦЗЯН»).

Лучшей операторской работой признана картина «ХРАБРЫЕ ВОИНЫ».

«Золотой меч» в номинации «За лучшую режиссуру» получил фильм лауреат Каннского фестиваля «СЫН САУЛА» венгерского режиссёра Ласло Немешу.

Призом «За лучшие визуальные эффекты» награжден фильм «БИТВА У РЕКИ СЯНЦЗЯН». Награду получил режиссер картины Чень Ли.

Международный фестиваль военного кино имени Ю.Н. Озерова проводится в России и Европе с 2003 года. Это первый во всем мире кинофестиваль, поднявший тему патриотизма и защиты Отечества. С 2010 года он входит в «Программу патриотического воспитания граждан Российской Федерации» как ежегодный.

Обладателями приза «Золотой меч» в разное время становились народные артисты СССР и России – Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Василий Лановой, Кирилл Лавров, Вячеслав Тихонов, Никита Михалков, Владимир Бортко, Карен Шахназаров, Александр Сокуров, Александр Михайлов, Инна Макарова, Людмила Хитяева, Алина Покровская, Лариса Голубкина, Николай Губенко, Сергей Никоненко, Сергей Безруков, Светлана Ходченкова, композитор Евгений Дога, оператор лауреат Премии «Оскар» Игорь Слабневич, а также зарубежные кинематографисты – Барбара Брыльска, Олаф Любошенко, Петр Войтович (Польша), Оливер Стоун (США), Давид Буннерс и Оливер Хиршбигель (Германия), Радослав Владич (Сербия), актрисы Ван Дзя, Цю Линь, режиссеры-постановщики Ан Лан и Люй Сяо-лун (Китай), Милан Цислер (Чехия), сценаристы Милослав Лютер, Мариан Пуобиш (Словакия) и многие другие.