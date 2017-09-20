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В День оружейника вечером в Туле случился транспортный коллапс. Почему?
Фото Алексея Пирязева.

В День оружейника вечером в Туле случился транспортный коллапс. Почему?

Туляки его ждали и, наконец, дождались. Как комментируют ситуацию в администрации города?

19 сентября вечером центр Тулы замер в огромной пробке. Туляки уверены — всему виной перекрытие улицы Металлистов. Однако стоит отметить, что помимо всего прочего в час пик произошло сразу несколько незначительных аварий. Кроме того, в Заречье частично были перекрыты улица Демидовская и Оружейный переулок из-за торжественных мероприятий, посвящённых Дню оружейника.

Стоя в заторах, автомобилисты развлекались, как могли. Кто-то знакомился, кто-то искал альтернативный транспорт, кто-то заказывал песни.

Мнения туляков о том, почему случился транспортный коллапс, разделились. Мы собрали комментарии из различных соцсетей и с нашего портала.
 
Полина Боева: Ну вот на все фотки и посмотрите. Все дураки лезут без разбора, на красный. Никто никого не пропускает. Если бы все водители были бы взаимовежливы и соблюдали бы ПДД, то такого коллапса не случилось бы.
 
Владимир Никитин: Стоит и Советская, и Красноармейский, и Мосина. А ещё скажите, кто будет гулять на набережной? Посмотрите на набережную у Пролетарского моста. Много там народу? Десять мамочек с детишками, пять парочек. И из-за них ломать транспортную систему? А стоило ли? С Карла Маркса сколько уже мучаемся? В пробке от цирка стоим 10−15 минут. Сейчас туда же ещё и поток в Заречье перераспределится. И это ради 10 мамочек и 5 парочек… Нелогично.
 
Sonic: Ещё не пятница… Ещё не все вернулись из отпусков…
Ещё не выпал снег… В предновогодние дни будет настоящий ад.
 
Deylas: Учитывая что в Заречье сегодня движение ограничено — ничего удивительного. Вчера такой пробки не было.
 
Drive71: Вот они последствия… то ли еще будет…
 
 

В Управлении по транспорту и дорожному хозяйству города считают, что всему виной ДТП:

- На пересечении ул. Октябрьской и Демидовской плотины ориентировочно в 16.45 произошло столкновение двух автомобилей. Авто заняли две полосы на дороге. По мнению специалистов управления по транспорту и дорожному хозяйству, из-за ДТП затруднено движение транспорта по улице Советской.

 

Напомним, улица Металлистов перекрыта с 17 сентября 2017 года. Как это повлияло на дорожное движение — смотрите здесь.

Схема движения транспорта в центре Тулы:

Myslo следит за ситуацией, и сегодня вечером мы опять отправимся на «охоту» за пробкой.

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Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 1
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 2
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 3
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 4
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 5
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 6
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 7
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Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 9
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 10
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 11
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 12
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 13
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Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 15
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 16
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 17
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 18
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 19
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 20
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 21
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 22
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 23
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 24
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 25
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 26
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 27
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Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 29
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 30
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 31
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 32
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 33
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 34
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 35
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 36
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 37
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 38
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 39
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 40
Транспортный коллапс в центре Тулы, Фото: 41
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:31 +6
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