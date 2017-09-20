В День оружейника вечером в Туле случился транспортный коллапс. Почему?

Фото Алексея Пирязева.

Туляки его ждали и, наконец, дождались. Как комментируют ситуацию в администрации города?

19 сентября вечером центр Тулы замер в огромной пробке. Туляки уверены — всему виной перекрытие улицы Металлистов. Однако стоит отметить, что помимо всего прочего в час пик произошло сразу несколько незначительных аварий. Кроме того, в Заречье частично были перекрыты улица Демидовская и Оружейный переулок из-за торжественных мероприятий, посвящённых Дню оружейника.

Стоя в заторах, автомобилисты развлекались, как могли. Кто-то знакомился, кто-то искал альтернативный транспорт, кто-то заказывал песни.

Мнения туляков о том, почему случился транспортный коллапс, разделились. Мы собрали комментарии из различных соцсетей и с нашего портала.

Полина Боева: Ну вот на все фотки и посмотрите. Все дураки лезут без разбора, на красный. Никто никого не пропускает. Если бы все водители были бы взаимовежливы и соблюдали бы ПДД, то такого коллапса не случилось бы.

Владимир Никитин: Стоит и Советская, и Красноармейский, и Мосина. А ещё скажите, кто будет гулять на набережной? Посмотрите на набережную у Пролетарского моста. Много там народу? Десять мамочек с детишками, пять парочек. И из-за них ломать транспортную систему? А стоило ли? С Карла Маркса сколько уже мучаемся? В пробке от цирка стоим 10−15 минут. Сейчас туда же ещё и поток в Заречье перераспределится. И это ради 10 мамочек и 5 парочек… Нелогично.

Sonic: Ещё не пятница… Ещё не все вернулись из отпусков…

Deylas: Учитывая что в Заречье сегодня движение ограничено — ничего удивительного. Вчера такой пробки не было. Drive71: Вот они последствия… то ли еще будет… В Управлении по транспорту и дорожному хозяйству города считают, что всему виной ДТП: - На пересечении ул. Октябрьской и Демидовской плотины ориентировочно в 16.45 произошло столкновение двух автомобилей. Авто заняли две полосы на дороге. По мнению специалистов управления по транспорту и дорожному хозяйству, из-за ДТП затруднено движение транспорта по улице Советской.

Напомним, улица Металлистов перекрыта с 17 сентября 2017 года. Как это повлияло на дорожное движение — смотрите здесь.

Схема движения транспорта в центре Тулы:

Myslo следит за ситуацией, и сегодня вечером мы опять отправимся на «охоту» за пробкой.