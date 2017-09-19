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Центр Тулы замер в огромной пробке
Фото Юлии Гришиной

Центр Тулы замер в огромной пробке

Возможно, заторы вызваны перекрытием улицы Металлистов и ограничением движения в Зареченском районе.

Центральные улицы города превратились в один большой автомобильный затор – приложение «Яндекса» показывает максимальный балл затрудненности движения.

Туляки обмениваются мнениями в комментариях. Кто-то винит в пробках городских чиновников, непродуманно закрывших проезд по улице Металлистов.

Некоторые водители предлагают тулякам массово пересесть на велосипеды.

Кто-то сетует на корреспондентов MySLO…

А кто-то просто проголодался.

Вдобавок ко всему, в центре Тулы зафиксировано сразу несколько незначительных автомобильных аварий – машины стоят на проспекте Ленина, на улице Советской и на мосту, соединяющем улицы Советскую и Пролетарскую.

Возможно, перекрытие улицы Металлистов действительно сказалось на интенсивности движения в центре города, но сегодня пробки вызваны ещё и ограничением движения в Заречье – там проходят торжественные мероприятия, посвящённые Дню оружейника.

До 22.00 частично перекрыта улица Демидовская и Оружейный переулок.

Автор фото: Маргарита Евдокимова.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:28 +10
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