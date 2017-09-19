Центр Тулы замер в огромной пробке
Возможно, заторы вызваны перекрытием улицы Металлистов и ограничением движения в Зареченском районе.
Центральные улицы города превратились в один большой автомобильный затор – приложение «Яндекса» показывает максимальный балл затрудненности движения.
Туляки обмениваются мнениями в комментариях. Кто-то винит в пробках городских чиновников, непродуманно закрывших проезд по улице Металлистов.
Некоторые водители предлагают тулякам массово пересесть на велосипеды.
Кто-то сетует на корреспондентов MySLO…
А кто-то просто проголодался.
Вдобавок ко всему, в центре Тулы зафиксировано сразу несколько незначительных автомобильных аварий – машины стоят на проспекте Ленина, на улице Советской и на мосту, соединяющем улицы Советскую и Пролетарскую.
Возможно, перекрытие улицы Металлистов действительно сказалось на интенсивности движения в центре города, но сегодня пробки вызваны ещё и ограничением движения в Заречье – там проходят торжественные мероприятия, посвящённые Дню оружейника.
До 22.00 частично перекрыта улица Демидовская и Оружейный переулок.
Автор фото: Маргарита Евдокимова.