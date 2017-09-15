17 сентября в Туле перекроют улицу Металлистов. Навсегда
Об этом сообщил зам. главы администрации города – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Крыгин.
В связи с благоустройством набережной Упы и прилегающих улиц возникла необходимость ремонтных работ на улице Металлистов. Сейчас там начинают заниматься сетями, поэтому улицу необходимо перекрыть.
Перекрыть улицу планируют вечером 16 сентября. Работы по перекрытию начнут в 18.00.
Главное:
- Основные транспортные потоки будут перераспределены с ул. Металлистов на ул. Союзную. Проезд по Крестовоздвиженской площади будет осуществляться по изменённой траектории.
- В Благовещенском переулке будет введён режим двустороннего движения. На улицах Благовещенская, в Союзном и Черниковском переулках ввиду низкой пропускной способности будет организовано одностороннее движение с направлением движения от исторического центра города к ул. Советской.
- Планируется открыть сквозное движение по ул. Благовещенской с выходом на Советскую.
- Транзитное движение грузового транспорта через исторический центр Тулы, а именно по улицам Менделеевской и Союзной, будет исключено.
- В ночь на 17 сентября изменится также работа светофора на перекрёстке Советская/Мосина: там разрешат левый поворот с Советской на Мосина.
По словам Алексея Крыгина, пока это будет «легкий» вариант, с сохранением пока возможности парковаться на Крестовоздвиженской площади. Пока подрядчик, который производит работы, не будет производить работ на самой площади, парковка сохранится.
Алексей Крыгин:
Алексей Крыгин
– Мы понимаем, что впоследствии нам все же придется перекрыть Крестовоздвиженскую площадь, в связи с чем количество парковочных мест существенно сократится. Но мы сейчас в экстренном порядке работаем над тем, чтобы организовать парковочное пространство в квадрате между улицей Союзной и Благовещенской. Там сейчас есть старые здания, они будут снесены. На их месте мы постараемся организовать парковочное пространство ориентировочно на 150 машиномест.
– Пока другого варианта движения мы не видим, – говорит Крыгин. – Но если у жителей есть предложения, мы обязательно их выслушаем.