17 сентября в Туле перекроют улицу Металлистов. Навсегда

В связи с благоустройством набережной Упы и прилегающих улиц возникла необходимость ремонтных работ на улице Металлистов. Сейчас там начинают заниматься сетями, поэтому улицу необходимо перекрыть.

Перекрыть улицу планируют вечером 16 сентября. Работы по перекрытию начнут в 18.00.

Главное:

Основные транспортные потоки будут перераспределены с ул. Металлистов на ул. Союзную. Проезд по Крестовоздвиженской площади будет осуществляться по изменённой траектории.

В Благовещенском переулке будет введён режим двустороннего движения. На улицах Благовещенская, в Союзном и Черниковском переулках ввиду низкой пропускной способности будет организовано одностороннее движение с направлением движения от исторического центра города к ул. Советской.

Планируется открыть сквозное движение по ул. Благовещенской с выходом на Советскую.

Транзитное движение грузового транспорта через исторический центр Тулы, а именно по улицам Менделеевской и Союзной, будет исключено.

В ночь на 17 сентября изменится также работа светофора на перекрёстке Советская/Мосина: там разрешат левый поворот с Советской на Мосина.

По словам Алексея Крыгина, пока это будет «легкий» вариант, с сохранением пока возможности парковаться на Крестовоздвиженской площади. Пока подрядчик, который производит работы, не будет производить работ на самой площади, парковка сохранится.

Алексей Крыгин:

Алексей Крыгин – Мы понимаем, что впоследствии нам все же придется перекрыть Крестовоздвиженскую площадь, в связи с чем количество парковочных мест существенно сократится. Но мы сейчас в экстренном порядке работаем над тем, чтобы организовать парковочное пространство в квадрате между улицей Союзной и Благовещенской. Там сейчас есть старые здания, они будут снесены. На их месте мы постараемся организовать парковочное пространство ориентировочно на 150 машиномест.

– Пока другого варианта движения мы не видим, – говорит Крыгин. – Но если у жителей есть предложения, мы обязательно их выслушаем.