В Туле ВАЗ врезался в столб

Фото УГИБДД по Тульской области.

19 сентября в 19.55 в Туле возле дома № 6 на Новомосковском шоссе 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, предположительно, не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и врезался в столб. Водитель за медицинской помощью обратился в больницу.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.