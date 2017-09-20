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В Туле ВАЗ врезался в столб
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле ВАЗ врезался в столб

Водитель от прохождение медицинского освидетельствования отказался.

19 сентября в 19.55 в Туле возле дома № 6 на Новомосковском шоссе 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, предположительно, не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и врезался в столб. Водитель за медицинской помощью обратился в больницу.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

 

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:19 +1
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