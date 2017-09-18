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Как перекрытие улицы Металлистов повлияло на движение в центре Тулы

Как перекрытие улицы Металлистов повлияло на движение в центре Тулы

В центре города в ночь на 17 сентября перекрыли улицу Металлистов. Корреспондент Myslo побывал на месте в ожидании пробок.

С 17 сентября улица Металлистов закрыта для проезда транспорта: сейчас там ремонтируют коммуникации. Пока улицу закрыли на год, однако впоследствии ее хотят сделать пешеходной в рамках проекта Тульская набережная. Так что смело можно говорить о том, что одна из старейших тульских улиц закрыта навсегда.
 

 
Когда власти только объявили о своих планах, в городе начался шум: активисты говорили, что центр Тулы встанет в огромных пробках. Металлистов, как дублер улицы Советской, была у водителей в почете: по ней выезжали в сторону Заречья, по утрам там скапливалось довольно много машин.
 
Член Общественной палаты Ярослав Муравский, активист движения «Свободная Тула»:
 

Ярослав Муравский

- С самого начала дискуссий о проекте набережной, все понимали, что инициатива отличная и нужная, но существует ряд проблем которые стоило бы решить до запуска проекта. Одна из таких проблем — новая транспортная схема. Улицу Металлистов делают пешеходной, и нужно много исследований и сил, чтобы разгрузить потоки транспорта которые в конце концов все вольются на улицу Советскую, которая и без того не обладает большой пропускной способностью.

- При взгляде на новую схему организации движения больше вопросов нежели ответов, — продолжает Муравский. — Учитывая количество автомобилей в городе, которое растет с каждым днем, нам стоит ждать транспортного коллапса. Улицы, по которым предлагают осуществлять движение, находятся в не самом лучшем состоянии. Но, чтобы понять, будет схема работать или нет, нужно запустить в тестовом режиме сейчас, пока не поздно и посмотреть на результат.
 

– Ломать — не строить. Всё, ребята. Центру каюк, – пишут тульские водители в соцсетях. – Додуматься сделать СНАЧАЛА альтернативный объезд (например, обещанный мост Фрунзе-Курковая) невозможно. Перекрыть-то проще, чем строить.

Однако сегодня утром транспортного коллапса не случилось. По крайней мере пока. Возможно, пробки ждут туляков уже этим вечером. Но утром заторы были такими же, как в обычное понедельничное утро.

Несмотря на то, что о закрытии улицы туляков информировали, многие водители останавливались в недоумении, некоторые пытались повернуть на перекрытую улицу.

 

Напомним:

  • Основные транспортные потоки будут перераспределены с ул. Металлистов на ул. Союзную. Проезд по Крестовоздвиженской площади будет осуществляться по изменённой траектории.
  • В Благовещенском переулке будет введён режим двустороннего движения. На улицах Благовещенская, в Союзном и Черниковском переулках ввиду низкой пропускной способности будет организовано одностороннее движение с направлением движения от исторического центра города к ул. Советской.
  • Планируется открыть сквозное движение по ул. Благовещенской с выходом на Советскую.
  • Транзитное движение грузового транспорта через исторический центр Тулы, а именно по улицам Менделеевской и Союзной, будет исключено.
  • В ночь на 17 сентября изменится также работа светофора на перекрёстке Советская/Мосина: там разрешат левый поворот с Советской на Мосина.

По словам Алексея Крыгина, пока это будет «легкий» вариант, с сохранением пока возможности парковаться на Крестовоздвиженской площади. Пока подрядчик, который производит работы, не будет производить работ на самой площади, парковка сохранится.

Алексей Крыгин:

Алексей Крыгин

- Мы понимаем, что впоследствии нам все же придется перекрыть Крестовоздвиженскую площадь, в связи с чем количество парковочных мест существенно сократится. Но мы сейчас в экстренном порядке работаем над тем, чтобы организовать парковочное пространство в квадрате между улицей Союзной и Благовещенской. Там сейчас есть старые здания, они будут снесены. На их месте мы постараемся организовать парковочное пространство ориентировочно на 150 машиномест.

- Пока другого варианта движения мы не видим, — говорит Крыгин. — Но если у жителей есть предложения, мы обязательно их выслушаем.

 

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Улица Металлистов перекрыта, Фото: 1
Улица Металлистов перекрыта, Фото: 2
Улица Металлистов перекрыта, Фото: 3
Улица Металлистов перекрыта, Фото: 4
Улица Металлистов перекрыта, Фото: 5
Улица Металлистов перекрыта, Фото: 6
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Улица Металлистов перекрыта, Фото: 8
Улица Металлистов перекрыта, Фото: 9
Улица Металлистов перекрыта, Фото: 10
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