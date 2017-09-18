Как перекрытие улицы Металлистов повлияло на движение в центре Тулы

В центре города в ночь на 17 сентября перекрыли улицу Металлистов. Корреспондент Myslo побывал на месте в ожидании пробок.

– Ломать — не строить. Всё, ребята. Центру каюк, – пишут тульские водители в соцсетях. – Додуматься сделать СНАЧАЛА альтернативный объезд (например, обещанный мост Фрунзе-Курковая) невозможно. Перекрыть-то проще, чем строить.

Однако сегодня утром транспортного коллапса не случилось. По крайней мере пока. Возможно, пробки ждут туляков уже этим вечером. Но утром заторы были такими же, как в обычное понедельничное утро.

Несмотря на то, что о закрытии улицы туляков информировали, многие водители останавливались в недоумении, некоторые пытались повернуть на перекрытую улицу.

Напомним:

Основные транспортные потоки будут перераспределены с ул. Металлистов на ул. Союзную. Проезд по Крестовоздвиженской площади будет осуществляться по изменённой траектории.

В Благовещенском переулке будет введён режим двустороннего движения. На улицах Благовещенская, в Союзном и Черниковском переулках ввиду низкой пропускной способности будет организовано одностороннее движение с направлением движения от исторического центра города к ул. Советской.

Планируется открыть сквозное движение по ул. Благовещенской с выходом на Советскую.

Транзитное движение грузового транспорта через исторический центр Тулы, а именно по улицам Менделеевской и Союзной, будет исключено.

В ночь на 17 сентября изменится также работа светофора на перекрёстке Советская/Мосина: там разрешат левый поворот с Советской на Мосина.

По словам Алексея Крыгина, пока это будет «легкий» вариант, с сохранением пока возможности парковаться на Крестовоздвиженской площади. Пока подрядчик, который производит работы, не будет производить работ на самой площади, парковка сохранится.

Алексей Крыгин:

Алексей Крыгин - Мы понимаем, что впоследствии нам все же придется перекрыть Крестовоздвиженскую площадь, в связи с чем количество парковочных мест существенно сократится. Но мы сейчас в экстренном порядке работаем над тем, чтобы организовать парковочное пространство в квадрате между улицей Союзной и Благовещенской. Там сейчас есть старые здания, они будут снесены. На их месте мы постараемся организовать парковочное пространство ориентировочно на 150 машиномест.

- Пока другого варианта движения мы не видим, — говорит Крыгин. — Но если у жителей есть предложения, мы обязательно их выслушаем.