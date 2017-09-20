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ГЖИ заверила, что долги УК не отразятся на отопительном сезоне в Тульской области

ГЖИ заверила, что долги УК не отразятся на отопительном сезоне в Тульской области

В связи с многомиллионными долгами отдельным УК ресурсоснабжающие организации пригрозили прекращением поставки воды, тепла, газа и электричества.

Руководитель Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин в преддверие отопительного сезона прокомментировал информацию о долгах управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями.

Напомним, в связи с многомиллионными долгами отдельным УК ресурсоснабжающие организации пригрозили прекращением поставки воды, тепла, газа и электричества. Так, Тулагорводоканал заявил о расторжении договоров с пятью управляющими компаниями, в их ведении находится 130 МКД.

– Потребитель не может быть отключен от ресурсов, несмотря на взаимоотношения между УК и ресурсовиками. Это прописано в законе, – пояснил Алексей Бирюлин. – 85% УК добросовестно платят за поставленные ресурсы. С января этого года у ресурсовиков появилась возможность разрывать договоры с управляющими компаниями в однотороннем порядке, если те не платят по счетам более 3 месяцев. У нас есть ряд УК, у которых очень плохая платежная дисциплина, мы с января с ними ведем работу, но ничего существенно не изменилось. В связи с этим переход на прямые договоры - это хороший способ разрешения данной ситуации. На данный момент около 500 домов в Туле уже перешли на прямые договоры. Работа эта продолжается.

По словам руководителя ГЖИ, жителям не надо в обязательном порядке идти в Тулагорводоканал и заключать договоры. Достаточно будет оплатить квитанцию, которую выставит предприятие.

– Ситуация с выставлением двойных квитанций во время переходного периода исключена, – подчеркнул он.

Что же касается прохождения отопительного сезона в тех домах, которыми управляют УК-должники, то по словам Алексея Бирюлина, все они готовы к пуску тепла. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:43 0
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