В Туле пройдет ночной велопарад

Фото из архива Myslo.

Принять участие в нем сможет любой желающий.

30 сентября в Туле пройдет осенний ночной велопарад в поддержку развития велоинфраструктуры и здорового образа жизни. Участников ожидает увлекательная поездка по улицам города с заездом в Тульский кремль и на cтадион «Арсенал».

Общий маршрут — 13 км.

Сбор участников — в 21.30 возле главной сцены ЦПКиО им. Белоусова.

Старт — в 22.00.

Большая остановка -Тульский Кремль.

Финиш — 0.00 на Тульском стадионе возле мяча.

Все желающие могут принять участие в велоквесте и показать свои знания по архитектуре и истории родного города!

В целях безопасности участников будут сопровождать полицейские и волонтеры.

После финиша все желающие смогут переместиться на «Ликерку Лофт» и получить следующие задания велоквеста.