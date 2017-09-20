Фото из архива Myslo.
В Туле пройдет ночной велопарад
Принять участие в нем сможет любой желающий.
30 сентября в Туле пройдет осенний ночной велопарад в поддержку развития велоинфраструктуры и здорового образа жизни. Участников ожидает увлекательная поездка по улицам города с заездом в Тульский кремль и на cтадион «Арсенал».
- Общий маршрут — 13 км.
- Сбор участников — в 21.30 возле главной сцены ЦПКиО им. Белоусова.
- Старт — в 22.00.
- Большая остановка -Тульский Кремль.
- Финиш — 0.00 на Тульском стадионе возле мяча.
Все желающие могут принять участие в велоквесте и показать свои знания по архитектуре и истории родного города!
В целях безопасности участников будут сопровождать полицейские и волонтеры.
После финиша все желающие смогут переместиться на «Ликерку Лофт» и получить следующие задания велоквеста.
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