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В Туле пройдет ночной велопарад
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдет ночной велопарад

Принять участие в нем сможет любой желающий.

30 сентября в Туле пройдет осенний ночной велопарад в поддержку развития велоинфраструктуры и здорового образа жизни. Участников ожидает увлекательная поездка по улицам города с заездом в Тульский кремль и на cтадион «Арсенал».
 
  • Общий маршрут — 13 км.
  • Сбор участников — в 21.30 возле главной сцены ЦПКиО им. Белоусова.
  • Старт — в 22.00.
  • Большая остановка -Тульский Кремль.
  • Финиш — 0.00 на Тульском стадионе возле мяча.
 
Все желающие могут принять участие в велоквесте и показать свои знания по архитектуре и истории родного города!
В целях безопасности участников будут сопровождать полицейские и волонтеры.
 
После финиша все желающие смогут переместиться на «Ликерку Лофт» и получить следующие задания велоквеста.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:32 +3
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