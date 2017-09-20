Арбалет, патроны, маскировка: туляк готовил покушение на судью и помощника прокурора

Мужчина собирался отомстить указанным лицам за то, что они привлекли его дочь к уголовной ответственности.

19 сентября отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Тулы.

Он подозревается в ч.1 ст. 30, ст. 295 УК РФ (приготовление к посягательству на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование).

По версии следствия, летом 2017 года мужчина собрал информацию об адресах проживания, местах работы и маршрутах передвижения федерального судьи и помощника прокурора района, которые в 2015 году принимали участие в рассмотрении уголовного дела в отношении его дочери, а также следователя, расследовавшего это уголовное дело.

Из мести за привлечение дочери к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, и осуждение ее к длительному сроку лишения свободы, подозреваемый готовил покушение на судью, помощника прокурора и следователя.

Туляк приобрел арбалет с комплектом стрел, строительные патроны, кустарным способом снаряженные поражающими элементами, средства маскировки — маску и парик — и приспособление пиротехнического характера.

Преступление пресечено в результате совместных действий сотрудников региональных управлений СК РФ и Федеральной службы безопасности.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.