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В День города на площади Ленина наградили туляков
Фото пресс-службы администрации города.

В День города на площади Ленина наградили туляков

Жители города получили награды за личные заслуги.

Ежегодно администрация Тулы награждает жителей города за личные заслуги в области молодежной политики, а также предприятия, которые внесли значительный вклад в реализацию молодежной политики.
 
В этом году обладателями Почетного знака администрации города «За заслуги в сфере молодежной политики» стали активист велосипедного движения Денис Ворошнин, режиссер Елена Лазарева, куратор Тульской городской школьной Думы Ирина Пушкина и редактор Тульской лиги КВН Сергей Филимонов.
 
Пятеро молодых туляков получили звание «Юный патриот города-героя Тулы». Это звание ежегодно присваивается пяти молодым тулякам - победителям всероссийских и международных военно-спортивных игр, слетов, конкурсов, участникам поисковой работы и деятельности по увековечиванию памяти воинов, погибших при защите Отечества, лидерам и активным членам общественных гражданско-патриотических объединений.
 
 
19 юных жителей города стали обладателями Почетного знака «Юное дарование города — героя Тулы». Звание было утверждено для активизации творческой, научной, спортивной и социально значимой деятельности подрастающего поколения, материальной и моральной поддержки одаренных, талантливых детей и подростков, содействия развитию культурных традиций города.
 
Администрация города и Тульский волонтерский центр совместно разработали проект «Карта волонтера». По этой карте молодежь, занимающаяся волонтерской деятельностью, получит 100 специальных скидок и льгот на товары и услуги в городе. Первые карты сегодня на главной площади города получили 7 активистов волонтерских движений Тулы.
 
На сцене на площади Ленина подвели итоги конкурса «Самая благоустроенная улица в частном секторе». 3-е место в конкурсе заняла улица Набережная в поселке Косая Гора, 2-е место получила улица Пролетарская в поселке Шатск.
 
Первое место и главный приз — сертификат на 50 000 рублей -досталась 7 Городскому проезду города Тулы.
 
Председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев вручил звание «Заслуженный мастер спорта России» чемпионке России и Европы, бронзовому призёру Чемпионата мира по боксу Дарье Абрамовой, звание «Мастер спорта России» воспитанникам спортивной школы олимпийского резерва «Велосипедный спорт» Даниле Бурлакову и Алексею Семехе.
Сюжет: День города-2017
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