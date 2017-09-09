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В Тульской области в ДТП с грузовиком пострадала семья
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области в ДТП с грузовиком пострадала семья

38-летний мужчина погиб на месте происшествия.

8 сентября около 17.30 на 62-м км трассы «Тула-Белев» произошло серьезное ДТП. Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, МАЗ с прицепом столкнулся с автомобилем «Фольксваген Туарег».

В ДТП погиб 38-летний водитель «Фольксвагена». Кроме того, пострадали три пассажира этого же авто: два пятилетних мальчика и 37-летняя женщина.

Все обстоятельства аварии выясняются.

сегодня, в 17:30 0
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