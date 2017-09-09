В Тульской области в ДТП с грузовиком пострадала семья

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

8 сентября около 17.30 на 62-м км трассы «Тула-Белев» произошло серьезное ДТП. Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, МАЗ с прицепом столкнулся с автомобилем «Фольксваген Туарег».

В ДТП погиб 38-летний водитель «Фольксвагена». Кроме того, пострадали три пассажира этого же авто: два пятилетних мальчика и 37-летняя женщина.

Все обстоятельства аварии выясняются.