Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.
В Тульской области в ДТП с грузовиком пострадала семья
38-летний мужчина погиб на месте происшествия.
8 сентября около 17.30 на 62-м км трассы «Тула-Белев» произошло серьезное ДТП. Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, МАЗ с прицепом столкнулся с автомобилем «Фольксваген Туарег».
В ДТП погиб 38-летний водитель «Фольксвагена». Кроме того, пострадали три пассажира этого же авто: два пятилетних мальчика и 37-летняя женщина.
Все обстоятельства аварии выясняются.
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