Экстрасенс о разорении могилы тулячки: «Это платье кому-то подбросят»

Фото из архива Myslo.

Вопиющее событие, которое произошло 7 сентября в Туле, обсуждают федеральные каналы. Напомним, что неизвестные люди осквернили могилу 46-летней тулячки на городском кладбище № 4 в Пролетарском районе.

Полицию вызвал сторож, который во время обхода увидел, что из могилы торчит рука. Труп женщины с гнилостными изменениями был присыпан землей и находился вне гроба. Ноги ее были связаны.

По предварительным данным, неизвестные разломали гроб, вытащили тело и сняли с него погребальное платье, а после присыпали обнаженные останки землей. При этом ювелирные украшения, в которых хоронили женщину, были на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В интервью Пятому каналу экстрасенс Алёна Орлова заявила, что вандалы, которые похитили платье, планируют сорвать чью-то свадьбу.

При этом ясновидящая утверждает, что наряд на покойнице был свадебным.

Орлова считает, что это платье подбросят невесте, чтобы запугать и дать ей понять, что ее брак будет несчастливым. Злоумышленники совершили некое подобие колдовского обряда.

По словам экстрасенса, подобное кощунство с телом и могилой усопшей не допускает ни одна из колдовских практик.