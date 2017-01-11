Стрельба полицейского на улице Демидовской была правомерной

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области. На фото Сергей Донюшкин.

В Управлении МВД России по Тульской области завершена служебная проверка по факту стрельбы полицейского Сергею Донюшкина во время происшествия на улице Демидовской в Туле.

Служебное расследование, проведенное подразделениями собственной безопасности и по работе с личным составом УМВД, определило: действия Донюшкина были правомерными.

Материалы проверки будут направлены в следственные органы.

Напомним, днем 9 января в дежурную часть поступило сообщение о бытовом конфликте. По предварительным данным, в ходе ссоры с сожительницей 36-летний мужчина поджег свое жилище. Когда комнаты оказались сильно задымленными, он выбежал в подъезд, где в это время находились жители соседней квартиры. Обманным путем проникнув к ним в жилище, мужчина, по предварительным данным, угрожал убийством 28-летней соседке и ее двухлетнему сыну, нанеся при этом женщине удары ножом.

Старший участковый уполномоченный полиции Сергей Донюшкин, оперативно прибыв на место происшествия, зашел в помещение и попытался уговорить мужчину прекратить противоправные действия. В ходе разговора подозреваемый попытался ножом ранить полицейского.

Чтобы успокоить дебошира и спасти жизнь людей, сотрудник полиции выстрелил в ноги нападавшему. Мужчина был госпитализирован. Угрозы для его жизни нет. Предварительно медики выявили у него состояние алкогольного опьянения.

Следователи возбудили два уголовных дела: по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Начальник УМВД поручил подготовить материалы для поощрения Сергея Донюшкина за профессиональные действия по задержанию преступника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.