новости
новости
Регистрация
Стрельба полицейского на улице Демидовской была правомерной
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области. На фото Сергей Донюшкин.

Стрельба полицейского на улице Демидовской была правомерной

Завершено служебное расследование по данному факту.

В Управлении МВД России по Тульской области завершена служебная проверка по факту стрельбы полицейского Сергею Донюшкина во время происшествия на улице Демидовской в Туле.

Служебное расследование, проведенное подразделениями собственной безопасности и по работе с личным составом УМВД, определило: действия Донюшкина были правомерными.

Материалы проверки будут направлены в следственные органы.

Напомним, днем 9 января в дежурную часть поступило сообщение о бытовом конфликте. По предварительным данным, в ходе ссоры с сожительницей 36-летний мужчина поджег свое жилище. Когда комнаты оказались сильно задымленными, он выбежал в подъезд, где в это время находились жители соседней квартиры. Обманным путем проникнув к ним в жилище, мужчина, по предварительным данным, угрожал убийством 28-летней соседке и ее двухлетнему сыну, нанеся при этом женщине удары ножом.

Старший участковый уполномоченный полиции Сергей Донюшкин, оперативно прибыв на место происшествия, зашел в помещение и попытался уговорить мужчину прекратить противоправные действия. В ходе разговора подозреваемый попытался ножом ранить полицейского.

Чтобы успокоить дебошира и спасти жизнь людей, сотрудник полиции выстрелил в ноги нападавшему. Мужчина был госпитализирован. Угрозы для его жизни нет. Предварительно медики выявили у него состояние алкогольного опьянения.

Следователи возбудили два уголовных дела: по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Начальник УМВД поручил подготовить материалы для поощрения Сергея Донюшкина за профессиональные действия по задержанию преступника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сюжет: Поножовщина и пожар на улице Демидовской в Туле
Полицейского, который обезвредил дебошира на улице Демидовской, наградят
Дежурная часть
Полицейского, который обезвредил дебошира на улице Демидовской, наградят
вчера, в 14:41, 99 2977 10
В отношении туляка, устроившего пожар и поножовщину на улице Демидовской, возбуждено два уголовных дела
Дежурная часть
В отношении туляка, устроившего пожар и поножовщину на улице Демидовской, возбуждено два уголовных дела
вчера, в 12:16, 33 1704 1
По факту нападения мужчины на соседку, ее ребенка и полицейского в Туле следователи начали проверку
Дежурная часть
По факту нападения мужчины на соседку, ее ребенка и полицейского в Туле следователи начали проверку
9 января, в 21:50, 28 2534 2
В Туле полицейский выстрелил в дебошира, набросившегося на него с ножом
Дежурная часть
В Туле полицейский выстрелил в дебошира, набросившегося на него с ножом
9 января, в 19:34, 55 4380 9
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:47 +3
Другие статьи по темам
Люди
Сергей Донюшкин
Место
Тулаулица Демидовская
Прочее
полициядебоширпоножовщинауголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Веневском районе гибнет старинный храм
В Веневском районе гибнет старинный храм
13 футболистов «Арсенала» выставлены на трансфер
13 футболистов «Арсенала» выставлены на трансфер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика