На одной из улиц Белёва нашли боевую гранату
Опасный снаряд был уничтожен сотрудниками регионального ГУ МЧС.
8 сентября подразделением поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ тульского «Управления противопожарной службы» в Белёве была обезврежена граната РГ-42 времен Великой Отечественной войны.
Снаряд обнаружили местные жители во дворе одного из частных домов по улице Коноплинской. Спасатели вывезли гранату в безопасное место и уничтожили её методом подрыва. Сотрудники МЧС напоминают тулякам основные правила безопасности при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае обнаружения опасной находки немедленно вызывайте сотрудников экстренных служб по телефонам: 01, 112 или 101.
Другие статьи по темам
Место