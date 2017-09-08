На одной из улиц Белёва нашли боевую гранату

8 сентября подразделением поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ тульского «Управления противопожарной службы» в Белёве была обезврежена граната РГ-42 времен Великой Отечественной войны.

Снаряд обнаружили местные жители во дворе одного из частных домов по улице Коноплинской. Спасатели вывезли гранату в безопасное место и уничтожили её методом подрыва. Сотрудники МЧС напоминают тулякам основные правила безопасности при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,

дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае обнаружения опасной находки немедленно вызывайте сотрудников экстренных служб по телефонам: 01, 112 или 101.