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На одной из улиц Белёва нашли боевую гранату

На одной из улиц Белёва нашли боевую гранату

Опасный снаряд был уничтожен сотрудниками регионального ГУ МЧС.

8 сентября подразделением поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ тульского «Управления противопожарной службы» в Белёве была обезврежена граната РГ-42 времен Великой Отечественной войны.

Снаряд обнаружили местные жители во дворе одного из частных домов по улице Коноплинской. Спасатели вывезли гранату в безопасное место и уничтожили её методом подрыва. Сотрудники МЧС напоминают тулякам основные правила безопасности при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда: 

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету, 
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб. 

В случае обнаружения опасной находки немедленно вызывайте сотрудников экстренных служб по телефонам: 01, 112 или 101.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:13 0
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