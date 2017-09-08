В Пролетарском округе Тулы отметят День города

Фото: visittula.com

Праздничные мероприятия пройдут в Детском парке на пересечении улиц Кирова и Кутузова.

Сегодня, 8 сентября, в Пролетарском округе Тулы начнутся праздничные мероприятия, посвященные 871-й годовщине со дня основания города.

Праздник пройдет в Детском парке на пересечении улиц Кирова и Кутузова. В 17.00 юных жителей округа ждут конкурсы и игры с призами и подарками. Также будут работать интерактивные площадки, зооуголок, выставка специальной техники, бесплатные аттракционы.

Гостей праздника ждут угощения, дегустация блюд, файер-шоу, катание на лошадях и многое другое.

В 19.00 начнется праздничный концерт. А в 20.00 пролетарцы увидят красочный фейерверк.