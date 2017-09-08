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Туляков научат делать миниатюрное оружие
Фото: dmrog.livejournal.com

Туляков научат делать миниатюрное оружие

Новый образовательный центр появится на набережной Дрейера.

7 сентября в Туле прошло заседание Градостроительно-земельного совета региона, в ходе которого был одобрен проект по строительству Центра профессионального образования.

Новый центр появится на набережной Дрейера в Туле. Там будут обучать мастеров тульской оружейной миниатюры. Для этого в центре разместят станочное оборудование художественных мастерских.

В новом образовательном центре будет создан музей миниатюрного оружия, в котором появится выставочный зал частной коллекции.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:36 +3
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Набережная ДрейераТула

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