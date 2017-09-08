Туляков научат делать миниатюрное оружие

Фото: dmrog.livejournal.com

7 сентября в Туле прошло заседание Градостроительно-земельного совета региона, в ходе которого был одобрен проект по строительству Центра профессионального образования.

Новый центр появится на набережной Дрейера в Туле. Там будут обучать мастеров тульской оружейной миниатюры. Для этого в центре разместят станочное оборудование художественных мастерских.

В новом образовательном центре будет создан музей миниатюрного оружия, в котором появится выставочный зал частной коллекции.