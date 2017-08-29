В Туле на набережной Упы установили гигантскую сковороду

Фото очевидца.

В День города для туляков на ней приготовят жареную картошку.

Сегодня, 29 августа, в Туле на набережной Упы установили гигантскую сковородку. Напомним, что она весит 1,7 тонны, ее диаметр составляет 2,5 метра.

Сковорода изготовлена на металлургическом предприятии «Индустрия Сервис» из чугуна, используемого в пищевом производстве.

Она украшена гербом города-героя Тулы, на нее нанесены дата основания города и эмблема предприятия.

В прошлом году в День города туляков угощали жареной картошкой. Тогда жители съели полтонны картофеля, 50 килограммов огурцов и столько же квашеной капусты!

В этом году туляков также угостят жареным картофелем.