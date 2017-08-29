Фото очевидца.
В Туле на набережной Упы установили гигантскую сковороду
В День города для туляков на ней приготовят жареную картошку.
Сегодня, 29 августа, в Туле на набережной Упы установили гигантскую сковородку. Напомним, что она весит 1,7 тонны, ее диаметр составляет 2,5 метра.
Сковорода изготовлена на металлургическом предприятии «Индустрия Сервис» из чугуна, используемого в пищевом производстве.
Она украшена гербом города-героя Тулы, на нее нанесены дата основания города и эмблема предприятия.
В прошлом году в День города туляков угощали жареной картошкой. Тогда жители съели полтонны картофеля, 50 килограммов огурцов и столько же квашеной капусты!
В этом году туляков также угостят жареным картофелем.
24 августа, в 17:15, 86 8119 8
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