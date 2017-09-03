В Чекалине прошел фестиваль «ПереДвижение»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Такое мероприятие в нашем регионе прошло впервые.

2 сентября в самом маленьком городе России — Чекалине — прошел VI межрегиональный фестиваль «ПереДвижение».

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, министр культуры региона Татьяна Рыбкина, эксперты в сфере туризма, археологи, художники, спортсмены.

Фестиваль открылся научно-практической конференцией, посвященной развитию малых исторических городов.

Приветствуя участников мероприятия, Татьяна Рыбкина сообщила, что такой фестиваль в Тульской области проходит впервые. До этого он проходил в калужском и тверском регионах. Основная задача фестиваля — привлечь внимание общественности к вопросу сохранения и возрождения малых городов России.

В рамках конференции был подписан Протокол о намерениях создания Лиги малых исторических городов Тульской области.

Для гостей фестиваля были организованы кулинарные и гастрономические мастер-классы, квест «Тайны Лихвина», концерт бардовской песни, турнир поэтов, а подворья малых городов региона представили свою продукцию.

Кроме этого, в программе мероприятия были воркшопы для московских и тульских студентов, кинопрограммы фестиваля уличного кино, пленэры молодых художников, творческие фотосессии и многое другое.