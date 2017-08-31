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9 сентября общественный транспорт Тулы изменит маршрут

9 сентября общественный транспорт Тулы изменит маршрут

Изменения будут действовать во время проведения массовых мероприятий на День города.

Администрация Тулы информирует об изменении маршрутов общественного транспорта во время проведения мероприятий, посвященных Дню города.

Троллейбусы, автобусы и маршрутки  изменят маршруты с 8.00 до 15.00 и с 21.00 до 22.30.

Скачать или посмотреть схему движения общественного транспорта 9 сентября 2017 года можно здесь.

Сюжет: День города-2017
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