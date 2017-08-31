Фестиваль «ПереДвижение» в Чекалине: автопробег, квест и экскурсии

2 и 3 сентября в Чекалине пройдет VI Международный арт-фестиваль «ПереДвижение-2017». Подробнее об этом мероприятии мы писали здесь.

Участников фестиваля ждет автопробег из самого большого города России в самый маленький (то есть из Москвы в Чекалин).

Путь автопробега пройдет через малые исторические города Тульской и Калужской областей: Венев, Богородицк, Донской, Епифань, Крапивну, Одоев, Белев, Чекалин (здесь намечен промежуточный финиш и отдых на фестивале) и обратно: Козельск, Боровск, Малоярославец и Обнинск.

Зарегистрироваться на фестиваль и получить более подробную информацию о нем можно здесь. Онлайн-регистрация заканчивается 1 сентября в 23.00. А 2 сентября регистрацию можно пройти в Чекалине, перед входом на территорию фестиваля, в специальной палатке оргкомитета.

Программа фестиваля