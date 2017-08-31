новости
новости
Регистрация
Фестиваль «ПереДвижение» в Чекалине: автопробег, квест и экскурсии

Фестиваль «ПереДвижение» в Чекалине: автопробег, квест и экскурсии

Приглашаются все желающие!

2 и 3 сентября в Чекалине пройдет VI Международный арт-фестиваль «ПереДвижение-2017». Подробнее об этом мероприятии мы писали здесь.

Участников фестиваля ждет автопробег из самого большого города России в самый маленький (то есть из Москвы в Чекалин).

Путь автопробега пройдет через малые исторические города Тульской и Калужской областей: Венев, Богородицк, Донской, Епифань, Крапивну, Одоев, Белев, Чекалин (здесь намечен промежуточный финиш и отдых на фестивале) и обратно: Козельск, Боровск, Малоярославец и Обнинск.

Зарегистрироваться на фестиваль и получить более подробную информацию о нем можно здесь. Онлайн-регистрация заканчивается 1 сентября в 23.00. А 2 сентября регистрацию можно пройти в Чекалине, перед входом на территорию фестиваля, в специальной палатке оргкомитета.

Программа фестиваля

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:26 +2
Другие статьи по темам
Место
Чекалин
Прочее
передвижениефестиваль

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

9 сентября общественный транспорт Тулы изменит маршрут
9 сентября общественный транспорт Тулы изменит маршрут
«Школодром-2017»: Приветствуем дружную команду Киселевых!
«Школодром-2017»: Приветствуем дружную команду Киселевых!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.