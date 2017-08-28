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В Туле на улице Ползунова 16-летний грабитель напал на женщину

В Туле на улице Ползунова 16-летний грабитель напал на женщину

Парень отобрал у своей жертвы сумку.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в Туле задержали подозреваемого в уличном грабеже. По предварительным данным, злоумышленник ночью напал на 31-летнюю женщину около ее дома на улице Ползунова. Похититель отобрал у потерпевшей сумку с деньгами.

Женщина обратилась в полицию. Полицейские оперативно выяснили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 16-летний парень. Он признался в содеянном.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в отделе полиции «Привокзальный» устанавливаются все детали происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:27 0
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