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В Туле обсудили проект «Музейный квартал»

В Туле обсудили проект «Музейный квартал»

9 августа в Тульском музее оружия в рамках публичных обсуждений «Тульская набережная» состоялось заседание рабочей группы «Музейный квартал».

В обсуждении проекта приняли участие руководители федеральных музеев («Поленово», «Ясная Поляна», «Куликово поле»), Тульского музейного объединения, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина и начальник региональной инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

 

Как отметила Татьяна Рыбкина, проект «Музейный квартал» в Туле, который охватит улицы Металлистов и Благовещенская, будет представлять собой комплекс музеев с единой концепцией.

«Наряду с кремлем, через два года музейный квартал в Туле должен стать активным культурно-туристическим центром — местом притяжения как для туляков, так и для туристов. Это очень важный проект, который будет отличать наш город от других. Квартал будет открывать посетителям историю нашего старинного города и всего Тульского края», — сказала министр.

Она добавила, что в квартале будут располагаться филиалы не только федеральных, но и региональных музеев и творческих центров общественных организаций. Здесь будут также работать кафе, рестораны и магазины.

В ходе обсуждения проекта руководители музеев поделились с коллегами своим видением концепций музеев.

Так заместитель директора по научной работе музея «Поленово» Наталья Грамолина рассказала, что в четырех переданных в управление музею домах на ул. Благовещенской расположатся выставочный зал со сменными экспозициями, арт-резиденция для художников и залы для проведения литературных вечеров.

 


По словам руководителя музея-заповедника «Куликово поле» Владимира Гриценко, в доме № 1 по улице Металлистов будут созданы реставрационные мастерские, что является серьёзной и актуальной задачей.

Директор Тульского музея оружия Надежда Калугина рассказала о краеведческом подходе к формированию экспозиции филиала музея в доме № 10 по ул. Металлистов. Там вместе с пространством городской усадьбы, музеем истории пряничного дела разместится уникальное музейное кафе, где люди смогут сами себе изготовить пряники и отведать их.

Как сообщил Денис Горецкий, до конца ноября в домах № 8 и № 10 по ул. Металлистов должны быть завершены противоаварийные работы. Также в этом году планируются реставрационные работы памятников в домах № 12 и № 21 по улице Металлистов.

Давая оценку предложенным для обсуждения музейным концепциям, краевед Сергей Демидов поддержал подходы коллег к использованию и музеефикации старинных зданий в историческом ядре Тулы. При этом он предложил обратить внимание на единый подход для всех объектов — проект «Музейный квартал», по его мнению, должен быть концептуально целостным.

справка

Напомним, проект «Тульская набережная» предполагает благоустройство набережной Упы и создание вокруг неё единого историко-культурного пространства для туляков и гостей города.

По поручению Алексея Дюмина обсуждение проекта будет проходить в течение месяца. График мероприятий размещён на портале правительства Тульской области.

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