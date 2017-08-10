В Тульской области в ДТП пострадали два 16-летних велосипедиста

Фото УГИБДД ТО.

Госавтоинспекция информирует об авариях на территории Тульской области за минувшие сутки.

В 17.00 на улице Ленина города Киреевска 16-летний велосипедист на перекрестке неравнозначных дорог совершил боковое столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением мужчины 1968 г. р., который двигался по главной дороге.

После ДТП велосипедист обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

В 19.30 в областном центре на улице Н. Руднева девушка 1990 г. р., управляя автомобилем «Сузуки», при выезде с прилегающей территории совершила наезд на велосипедиста, 16-летнюю девушку. Девушка с незначительными травмами обратилась в городскую больницу, где после оказания медицинской помощи была отпущена домой.



