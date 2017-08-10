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Тульские судебные приставы задержали 78 человек, находившихся в розыске
Фото: r71.fssprus.ru

Тульские судебные приставы задержали 78 человек, находившихся в розыске

В Управлении федеральной службы судебных приставов подвели итоги работы за 6 месяцев 2017 года.

9 августа в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тульской области прошло совещание, на котором были подведены итоги деятельности ведомства за первое полугодие 2017 года.

По словам главного судебного пристава региона Закира Муратова, судебные приставы взыскали с должников за прошедший период 2,4 млрд рублей. Это на 0,6 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

Сумма, перечисленная в консолидированный бюджет, составила более 710 млн рублей. В пользу детей взыскан  81 млн рублей.

Кроме того, правлением внесен вклад в борьбу с преступностью. В текущем году судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов задержано 78 человек, находившихся в розыске.

Ключевыми направлениями работы ведомства на ближайшее полугодие станут взыскание алиментов, задолженностей в пользу предприятий ТЭК и ЖКХ, уголовных штрафов, назначенных в качестве наказания за совершенное преступление и взыскании задолженности по заработной плате.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:24 −1
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