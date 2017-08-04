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Выходные в Тульской области будут тёплыми и пасмурными

Выходные в Тульской области будут тёплыми и пасмурными

Синоптики обещают лёгкий ветер и незначительные осадки.

Специалисты Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают тулякам жару и переменную облачность. Ветер переменный, лёгкий – не более 10 метров в секунду.

В субботу местами возможен небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм), в воскресенье осадков не предвидится. Выходные будут тёплыми – ночью 13 – 17, днём – от 25 до 28 градусов тепла.

Атмосферное давление стабильно пониженное – 735-740 мм рт. ст.

 

Автор: Леонид Почекин, 4 августа, в 19:48 +1
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