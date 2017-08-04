Выходные в Тульской области будут тёплыми и пасмурными
Синоптики обещают лёгкий ветер и незначительные осадки.
Специалисты Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают тулякам жару и переменную облачность. Ветер переменный, лёгкий – не более 10 метров в секунду.
В субботу местами возможен небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм), в воскресенье осадков не предвидится. Выходные будут тёплыми – ночью 13 – 17, днём – от 25 до 28 градусов тепла.
Атмосферное давление стабильно пониженное – 735-740 мм рт. ст.
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