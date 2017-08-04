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Туляка осудят за пьяное ДТП со смертельным исходом
Фото с места ДТП.

Туляка осудят за пьяное ДТП со смертельным исходом

Мужчина въехал в опору ЛЭП. Его пассажир получил серьёзные травмы и впоследствии скончался.

Заместителем прокурора Советского района  утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего туляка, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, 23 апреля обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем Iran Khodro Samand, двигаясь по Павшинскому мосту в сторону ул. Ф. Смирнова, на повороте не снизил скорость, потерял управление, пересек сплошную линию, выехал на газон и врезался в опору ЛЭП.

Пассажир легковушки получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Тулы для рассмотрения по существу. Водителю иномарки грозит лишение свободы на срок до семи лет.

 

Автор: Леонид Почекин, 4 августа, в 20:55 +1
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