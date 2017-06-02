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В Тульской области построят дорогу, соединяющую трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон»

В Тульской области построят дорогу, соединяющую трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон»

На ПМЭФ-2017 Внешэкономбанк, «Автодор» и Правительство Тульской области договорились реализовывать проекты в сфере дорожного хозяйства.

2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума Внешэкономбанк, Правительство Тульской области и Государственная компания «Российские автомобильные дороги» («Автодор») заключили соглашение о сотрудничестве.

Со стороны Внешэкономбанка документ подписал Председатель Сергей Горьков, со стороны Правительства Тульской области — Губернатор Алексей Дюмин, со стороны компании «Автодор» — председатель правления Сергей Кельбах.

Стороны договорились содействовать применению принципов государственно-частного партнёрства при подготовке и реализации инвестпроектов в сфере дорожного хозяйства.

В частности, речь идёт о проекте строительства автомобильной дороги, которая соединит федеральные автомагистрали М-2 «Крым» и М-4 «Дон».

Соглашение также предусматривает координацию действий по формированию и расширению дорожно-транспортной сети Тульской области в целях решения приоритетных задач социально-экономического развития региона.

В общении с журналистами Алексей Дюмин отметил, что для Тульской области создание развитой инфраструктуры — один из важнейших элементов региональной стратегии развития. Соглашение позволит в партнёрстве с Внешэкономбанком и государственной компанией «Автодор» приступить к данной работе.

«Планируем, что уже в 2018 году будут разработаны предварительное технико-экономическое обоснование и обоснование инвестиций по проекту дороги между Тулой и Новомосковском. Это позволит более предметно общаться с потенциальными инвесторами. Мы рассчитываем, что Внешэкономбанк профинансирует это строительство, а „Автодор“ возьмёт на себя функции консультанта», — сказал губернатор Тульской области.

По словам председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова, «финансирование инфраструктуры, в том числе автомобильной, является одной из ключевых задач ВЭБ как института развития. Мы учитываем, что инвестиции в „расшивку“ узких мест в инфраструктуре создают значительный эффект развития, в частности, рост производства, новые рабочие места. Кроме того, они создают мультипликативный эффект, связанный со снятием имеющихся ограничений, развитием других секторов экономики, привлечением дополнительного капитала».

«ВЭБ, действуя в качестве якорного инвестора, будет привлекать средства российского бизнеса и зарубежных партнёров. Сопровождение проектов на основе современных ИТ-решений и использование механизмов государственно-частного партнёрства создаст дополнительную ценность для наших клиентов и снизит их риски», — подчеркнул глава ВЭБ.

Сюжет: ПМЭФ-2017
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