Туляков приглашают на XV Международный фестиваль Крапивы
Каждый год, когда свою силу набирает растение, давшее имя старинному уездному городу, гостей приглашают на праздник в его честь. В этом году это 3 июня!
Музыкальная программа главной сцены будет сочетаться с ярмаркой сувениров и изделий ручной работы, изготовлению которых можно поучиться на традиционных мастер-классах. Для желающих освоить технику изготовления кружев из крапивного волокна мастер-класс в краеведческом музее проведет мастерица Евгения Рогозина.
Подкрепить свои силы можно будет на фестивальном фудкорте, все участники которого подготовят специальное крапивное меню.
Здесь также можно будет попробовать блюда и напитки с крапивой по рецептам национальных кухонь разных стран.
Крапивенский краеведческий музей в день фестиваля предложит своим гостям поучаствовать в разнообразных интерактивных программах, квестах и конкурсах, позволяющих больше узнать об истории Крапивны и жгучем растении, ставшем символом этого города. Гостям фестиваля мы рекомендуем принять участие в интеллект-шоу «Удивительная крапива». Преподаватели факультета естественных наук Тульского государственного педагогического университета им.
Фирменным знаком фестиваля уже давно стали крапивные бои. Любой желающий может принять участие в трех различных состязаниях — «Захват флага», «Держись до конца» и «Стенка на стенку». Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании.
Бои проведет Центр традиционной культуры «Витязь». Также гостей Крапивны ждет городок аттракционов «ЗакрутиХа» — здесь можно будет покататься на круглых и жердевых качелях, испытать ловкость в хождении на ходулях, посоревноваться в боях мешками на бревне и сыграть в старинную русскую игру «закрутиха».
Фестивальные площадки начнут свою работу в 12.00. Для посетителей фестиваля 3 июня с 10.00 от площади Московского вокзала (Тула) до Крапивны будет курсировать маршрутное такси. Средняя стоимость проезда — 150 рублей, отправляться маршрутки будут по мере наполнения. Уехать обратно можно будет от здания Крапивенской администрации. Последняя маршрутка в 22.30.
Первый фестиваль Крапивы был проведен в 2003 году по инициативе директора музея-усадьбы «Ясная Поляна» Владимира Толстого. Его главной задачей стало привлечение широкой общественности к делу возрождения города Крапивна — бывшего уездного центра, связанного с деятельностью Льва Толстого. С 2007 года праздник приобрел статус международного — с этого момента к участию в нем приглашались как российские, так и зарубежные музыканты.
Главная сцена. 12.00−22.00
12.00 — Открытие. Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского
13.30 — «Kamenskikh Band» (Игорь Каменских и Александр Щеглов)
14.45 — PARA SEMPRE project
16.00 — группа «BackStage»
17.30 — Светлана Жаворонкова и группа «Electric soul»
19.30 — Олег Нестеров и группа «Мегаполис»
21.00 — проект «Our gentle house» (DJ Osipov M, DJ ГриБ и театр огня «Эра»)
Малая сцена. 13.00−20.00
13.00 — Хоровая группа Крапивенского Дома культуры
14.00 — Инструментальный ансамбль «Этника» (Арсеньевский центр культуры и досуга)
15.00 — Модный показ от организаторов «Губернского стиля» — театр моды «Нити» (Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса) и театр моды «Подиум» (Суворов)
16.00 — Acoustic Boy (One Man Band) — Василий Сеничев
17.00 — выступление и мастер-класс студии гавайского танца «Ka Wahine Anuenue»
18.00 — мастер-класс диджейского мастерства (проект «Our gentle house»)
19.00 — группа «Атмосферный Фронт»
Крапивные бои. 12.30 — 19.00
Фирменным знаком фестиваля уже давно стали крапивные бои. Любой желающий может принять участие в трех различных состязаниях — «Захват флага», «Держись до конца» и «Стенка на стенку». Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании.
Ярмарка и мастер-классы. 11.00 — 19.00
Как всегда, музыкальная программа главной сцены будет сочетаться с ярмаркой сувениров и изделий ручной работы, изготовлению которых можно поучиться на традиционных мастер-классах. Все самое лучшее от мастеров и компаний из разных регионов России!
- «Крапивное кружево». Уникальный мастер-класс по созданию крапивной нити и плетению крапивного кружева проведет вологодская мастерица Евгения Рогозина.
- «Крапивна — город художников». Увидеть сотни художественных работ, запечатлевших Крапивну, и попробовать самому стать художником — под руководством мастера нарисовать крапивный натюрморт или крапивный портрет.
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Интеллект-шоу «Удивительная крапива». Преподаватели факультета естественных наук Тульского государственного педагогического университета им.
Л. Н. Толстогос удовольствием расскажут — и даже смогут показать, почему крапива жжется, есть ли у нее нежгучие родственники, как получить натуральные красители из крапивы и многое другое.
Фестивальная кулинария
Подкрепить свои силы можно будет на фестивальном фудкорте, все участники которого подготовят специальное крапивное меню. Здесь также можно будет попробовать блюда и напитки с крапивой по рецептам национальных кухонь разных стран.
Крапивенский краеведческий музей. 9.00 — 20.00
Выставки:
- История города, «Купеческий быт», «Крестьянский быт», «Крапива Г.-Х. Андерсена» (лучшие работы конкурса «Крапивная история»).
- Исторический костюм. Фото в интерьере. Сфотографироваться в интерьерах музея в ретро-костюмах, почувствовать себя дамой в шляпке или гимназисткой в строгой блузе, гусаром в мундире или купцом в сюртуке, сестрой милосердия или крестьянкой в праздничном наряде. Сделать уникальное фото на память в интерьерах музея — за старинным пианино или возле самовара, возле печи с ухватом или за прялкой. Увидеть своего ребенка барышней или мальчиком в матроске.
- «Привет из Крапивны!» Написать и отправить почтовую открытку с фестиваля. Крапивна — открыточный центр региона. Около ста видов музейных почтовых открыток.
Экскурсии по историческому центру Крапивны (группа от 15 человек).
Историческая реконструкция
- Хуторское казачье общество Щекинского района (Центральное казачье войско), клуб реконструкторов «Порубежная сотня» и тульский ансамбль гармонистов «Озорные переборы».
- Показательные бои на холодном оружии, рубка лозы под шапкой, метание ножей, уроки владения шашкой, фото в казачьей справе и прекрасные русские песни.
Городок аттракционов «ЗакрутиХа»
Здесь можно будет покататься на круглых и жердевых качелях, испытать ловкость в хождении на ходулях, посоревноваться в боях мешками на бревне и сыграть в старинную русскую игру «закрутиха».