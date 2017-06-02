Туляков приглашают на XV Международный фестиваль Крапивы

Каждый год, когда свою силу набирает растение, давшее имя старинному уездному городу, гостей приглашают на праздник в его честь. В этом году это 3 июня!

Музыкальная программа главной сцены будет сочетаться с ярмаркой сувениров и изделий ручной работы, изготовлению которых можно поучиться на традиционных мастер-классах. Для желающих освоить технику изготовления кружев из крапивного волокна мастер-класс в краеведческом музее проведет мастерица Евгения Рогозина.

Подкрепить свои силы можно будет на фестивальном фудкорте, все участники которого подготовят специальное крапивное меню.

Здесь также можно будет попробовать блюда и напитки с крапивой по рецептам национальных кухонь разных стран.

Крапивенский краеведческий музей в день фестиваля предложит своим гостям поучаствовать в разнообразных интерактивных программах, квестах и конкурсах, позволяющих больше узнать об истории Крапивны и жгучем растении, ставшем символом этого города. Гостям фестиваля мы рекомендуем принять участие в интеллект-шоу «Удивительная крапива». Преподаватели факультета естественных наук Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого с удовольствием расскажут — и даже смогут показать, почему крапива жжется, есть ли у нее нежгучие родственники, как получить натуральные красители из крапивы и многое другое.

Фирменным знаком фестиваля уже давно стали крапивные бои. Любой желающий может принять участие в трех различных состязаниях — «Захват флага», «Держись до конца» и «Стенка на стенку». Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании.

Бои проведет Центр традиционной культуры «Витязь». Также гостей Крапивны ждет городок аттракционов «ЗакрутиХа» — здесь можно будет покататься на круглых и жердевых качелях, испытать ловкость в хождении на ходулях, посоревноваться в боях мешками на бревне и сыграть в старинную русскую игру «закрутиха».

Фестивальные площадки начнут свою работу в 12.00. Для посетителей фестиваля 3 июня с 10.00 от площади Московского вокзала (Тула) до Крапивны будет курсировать маршрутное такси. Средняя стоимость проезда — 150 рублей, отправляться маршрутки будут по мере наполнения. Уехать обратно можно будет от здания Крапивенской администрации. Последняя маршрутка в 22.30.

Первый фестиваль Крапивы был проведен в 2003 году по инициативе директора музея-усадьбы «Ясная Поляна» Владимира Толстого. Его главной задачей стало привлечение широкой общественности к делу возрождения города Крапивна — бывшего уездного центра, связанного с деятельностью Льва Толстого. С 2007 года праздник приобрел статус международного — с этого момента к участию в нем приглашались как российские, так и зарубежные музыканты.

Программа фестиваля

Главная сцена. 12.00−22.00

12.00 — Открытие. Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского

13.30 — «Kamenskikh Band» (Игорь Каменских и Александр Щеглов)

14.45 — PARA SEMPRE project

16.00 — группа «BackStage»

17.30 — Светлана Жаворонкова и группа «Electric soul»

19.30 — Олег Нестеров и группа «Мегаполис»

21.00 — проект «Our gentle house» (DJ Osipov M, DJ ГриБ и театр огня «Эра»)

Малая сцена. 13.00−20.00

13.00 — Хоровая группа Крапивенского Дома культуры

14.00 — Инструментальный ансамбль «Этника» (Арсеньевский центр культуры и досуга)

15.00 — Модный показ от организаторов «Губернского стиля» — театр моды «Нити» (Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса) и театр моды «Подиум» (Суворов)

16.00 — Acoustic Boy (One Man Band) — Василий Сеничев

17.00 — выступление и мастер-класс студии гавайского танца «Ka Wahine Anuenue»

18.00 — мастер-класс диджейского мастерства (проект «Our gentle house»)

19.00 — группа «Атмосферный Фронт»

Крапивные бои. 12.30 — 19.00

Фирменным знаком фестиваля уже давно стали крапивные бои. Любой желающий может принять участие в трех различных состязаниях — «Захват флага», «Держись до конца» и «Стенка на стенку». Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании.

Ярмарка и мастер-классы. 11.00 — 19.00

Как всегда, музыкальная программа главной сцены будет сочетаться с ярмаркой сувениров и изделий ручной работы, изготовлению которых можно поучиться на традиционных мастер-классах. Все самое лучшее от мастеров и компаний из разных регионов России!

«Крапивное кружево». Уникальный мастер-класс по созданию крапивной нити и плетению крапивного кружева проведет вологодская мастерица Евгения Рогозина.

Уникальный мастер-класс по созданию крапивной нити и плетению крапивного кружева проведет вологодская мастерица Евгения Рогозина. «Крапивна — город художников» . Увидеть сотни художественных работ, запечатлевших Крапивну, и попробовать самому стать художником — под руководством мастера нарисовать крапивный натюрморт или крапивный портрет.

. Увидеть сотни художественных работ, запечатлевших Крапивну, и попробовать самому стать художником — под руководством мастера нарисовать крапивный натюрморт или крапивный портрет. Интеллект-шоу «Удивительная крапива». Преподаватели факультета естественных наук Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого с удовольствием расскажут — и даже смогут показать, почему крапива жжется, есть ли у нее нежгучие родственники, как получить натуральные красители из крапивы и многое другое.

Фестивальная кулинария

Подкрепить свои силы можно будет на фестивальном фудкорте, все участники которого подготовят специальное крапивное меню. Здесь также можно будет попробовать блюда и напитки с крапивой по рецептам национальных кухонь разных стран.

Крапивенский краеведческий музей. 9.00 — 20.00

Выставки:

История города , «Купеческий быт», «Крестьянский быт», «Крапива Г.-Х. Андерсена» (лучшие работы конкурса «Крапивная история»).

, «Купеческий быт», «Крестьянский быт», «Крапива Г.-Х. Андерсена» (лучшие работы конкурса «Крапивная история»). Исторический костюм. Фото в интерьере. Сфотографироваться в интерьерах музея в ретро-костюмах, почувствовать себя дамой в шляпке или гимназисткой в строгой блузе, гусаром в мундире или купцом в сюртуке, сестрой милосердия или крестьянкой в праздничном наряде. Сделать уникальное фото на память в интерьерах музея — за старинным пианино или возле самовара, возле печи с ухватом или за прялкой. Увидеть своего ребенка барышней или мальчиком в матроске.

Сфотографироваться в интерьерах музея в ретро-костюмах, почувствовать себя дамой в шляпке или гимназисткой в строгой блузе, гусаром в мундире или купцом в сюртуке, сестрой милосердия или крестьянкой в праздничном наряде. Сделать уникальное фото на память в интерьерах музея — за старинным пианино или возле самовара, возле печи с ухватом или за прялкой. Увидеть своего ребенка барышней или мальчиком в матроске. «Привет из Крапивны!» Написать и отправить почтовую открытку с фестиваля. Крапивна — открыточный центр региона. Около ста видов музейных почтовых открыток.

Экскурсии по историческому центру Крапивны (группа от 15 человек).



Историческая реконструкция

Хуторское казачье общество Щекинского района (Центральное казачье войско), клуб реконструкторов «Порубежная сотня» и тульский ансамбль гармонистов «Озорные переборы».

Показательные бои на холодном оружии, рубка лозы под шапкой, метание ножей, уроки владения шашкой, фото в казачьей справе и прекрасные русские песни.

Городок аттракционов «ЗакрутиХа»

Здесь можно будет покататься на круглых и жердевых качелях, испытать ловкость в хождении на ходулях, посоревноваться в боях мешками на бревне и сыграть в старинную русскую игру «закрутиха».