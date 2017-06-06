Алексей Дюмин подвёл итоги участия тульской делегации в Петербургском международном экономическом форуме
По словам губернатора Тульской области, за три дня работы на форуме Тульская область подписала 22 соглашения на общую сумму 83,7 миллиарда рублей.
5 июня на оперативном совещании с членами регионального правительства губернатор Тульской области Алексей Дюмин подвёл итоги работы тульской делегации на XXI Петербургском международном экономическом форуме.
- Большое внимание в этом году было уделено целевым моделям, которые позволяют регионам делать конкретные шаги по улучшению инвестиционного климата. Внедрение этого механизма в Тульской области позволило нам сохранить позиции и остаться в первой пятёрке Национального инвестиционного рейтинга регионов. В своём выступлении Президент России Владимир Владимирович Путин отметил Тульскую область как одного из лидеров по созданию условий для деловой среды, — отметил Алексей Дюмин.
Глава региона подчеркнул, что эта работа должна быть продолжена, и поручил своему заместителю Вячеславу Федорищеву организовать и провести встречу с бизнес-сообществом, «чтобы выслушать мнения и понять болевые точки, которые остаются актуальными на сегодня, включая вопросы контрольно-надзорной деятельности».
Алексей Дюмин напомнил, что на форуме он поднял вопрос реформирования контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса, и вышел с инициативой провести совещание по этому вопросу, чтобы синхронизировать позиции федерального центра и регионов. И поручил Вячеславу Федорищеву провести аналогичную встречу с участием контролирующих органов на областном уровне.
- Я благодарю всех, кто был задействован в подготовке участия нашей делегации в Форуме. Нам предстоит большая работа. Корпорации развития Тульской области необходимо разработать «дорожную карту» по каждому соглашению, сопровождать их реализацию на всех этапах. Все подписанные соглашения должны вылиться в конкретные проекты и работать на благо нашего региона, — сказал Алексей Дюмин.
Инвестиционные соглашения, подписанные Тульской областью на Петербургском международном экономическом форуме-2017
|
Компания, владельцы/подписанты соглашения, объем инвестиций
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Суть проекта, место расположения производства
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Что дает проект жителям Тульской области
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ООО «Киреевский солепромысел», входит в группу компаний ОАО «Тыретский Солерудник».
Артем Чайка, председатель совета директоров.
1,5 млрд. руб.
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Киреевский район
Строительство современного завода по вакуум-выпарке соляного раствора для производства соли класса «Экстра» в объеме 60 тыс. т в год.
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150 новых высоко-производительных рабочих мест.
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«Проктер энд Гэмбл».
Президент компании по региону Европа Гари Кумб.
5 млрд. руб
|
Новомосковск
Открытие линии по производству чистящих и моющих средств. Строительство высокотехнологичных очистных сооружений. Модернизация производства и заводской инфраструктуры
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Нулевой уровень отходов производства
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ООО «СФТ Групп», входит в состав вертикально интегрированного холдинга SFT group.
Председатель Наблюдательного Совета ООО «СФТ Групп» Анатолий Штейнберг.
4 млрд. руб.
|
Алексин
Реконструкция производственной линии по выпуску картона и бумаги для полиграфической и упаковочной отрасли на Алексинской бумажно-картонной фабрике
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дополнительные рабочие места и повышение экономических показателей муниципалитета
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АО «МХК «ЕвроХим». Китайская компания ChemChina.
Председатель совета директоров Дмитрий Стрежнев, бенефициар Андрей Мельниченко.
28 млрд. руб.
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Новомосковск
Создание современного, уникального для России химического предприятия на территории АО НАК «АЗОТ»
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Выпуск трех уникальных соединений, которые применяются в создании смазочных материалов, ПАВ и полиуретанов для теплоизоляции в строительстве. Импортозамещение
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ПАО «Сбербанк», ЗАО «Региональная генерирующая компания №1», Минстрой России.
Герман Греф, Андрей Чибис
453,054 млн. руб.
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Ясногорск
Реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города с привлечением кредитных ресурсов.
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Пилотный проект «коробочного кредитного продукта» для России.
Техническое перевооружение пяти котельных и реконструкция тепловых сетей.
|
Группа компаний «УНИХИМТЕК», учреждённой МГУ им. М.В. Ломоносова.
Председатель Совета директоров ЗАО НПО «УНИХИМТЕК» Виктор Авдеев.
775 млн руб.
|
Узловая
ООО «УТМ» - производство огнезащитных, теплоизоляционных и антикоррозионных материалов.
«ТЕНЗОГРАФ» - производство высокотемпературных композиционных уплотнительных материалов для герметизации оборудования и трубопроводов и производства климатических панелей.
ООО «ИТЕКМА-СИНТЕЗ» - производство компонентов для высокотехнологичных полимерных композиционных материалов.
|
200 новых рабочих мест в ОЭЗ «Узловая».
|
ООО МК «Хромбур».
Гендиректор Владимир Аникеев.
11,5 млрд. руб.
|
Суворов
Строительство сталепрокатного производства полного цикла. Производство арматуры и сварной металлической сетки
|
300 новых рабочих мест
|
ООО «Агрохолдинг «Суворовский», входит в группу компаний «Воловский бройлер».
Бенефициар Бахтиер Фазылов.
24 млрд руб.
|
Щекинский район
Строительство тепличного комплекса по производству томатов, огурцов, перцев, салатов
|
1325 рабочих мест
|
ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», минпром РФ.
Президент управляющей компании «Промышленно-металлургический холдинг» Евгений Зубицкий, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
40 млрд. руб.
|
Тула
Строительство литейно-прокатного комплекса на площадке ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» мощностью 1,7 млн тонн сортового и фасонного проката (запуск в 4 квартале 2017 г.)
|
1600 новых постоянных рабочих мест. С учётом дальнейшего развития проекта - до 4 тыс. новых высоко- производительных рабочих мест.
|
АО «ПОЛЕМА».
Президент управляющей компании «Промышленно-металлургический холдинг» Евгений Зубицкий
450 млн руб.
|
Тула
Производство металлических высоколегированных порошков для наплавки, напыления и аддитивных технологий
|
22 новых рабочих места
|
ООО «Лето Групп».
Управляющий директор ЗАО «Заокская птицефабрика» Сергей Загозин
800 млн рублей
|
Заокск
Строительство завода по глубокой переработке яйца на Заокской птицефабрике
|
Восстановлено 100 рабочих мест.
50 новых рабочих мест.
|
ООО «Презент упаковка».
Гендиректор компании Валентин Масленников
300 млн руб.
|
Тульская область
Строительство предприятия по производству первичной упаковки для фармацевтической промышленности.
|
45 новых рабочих мест
|
«КриоГаз-Тула» входит в состав ПАО «Криогенмаш».
Гендиректор предприятия Игорь Васильев.
2,5 млрд руб.
|
Тульская область
Производство оборудования для ресурсоснабжения, оборудования разделения воздуха
|
40 высоко- производительных рабочих мест.
|
ООО «АТТИС», входит в группу предприятия Кондитерской фабрики «Тореро»
Гендиректор Андраник Хачатрян.
600 млн руб.
|
Куркинский район
Расширение производства кондитерских изделий
|
200 новых высоко-производительных рабочих мест.
С какими регионами подписаны соглашения о сотрудничестве
Ярославская область.
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. Разработан план совместных мероприятий на 2017–2018 годы по торгово-экономическому, научно-техническому, социальному, культурному и экологическому сотрудничеству.
Татарстан.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Расширение производственной кооперации, организация бизнес-миссий субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудничество в сфере культуры и туризма, проведение совместных учебно-тренировочных сборов для ведущих спортсменов регионов.
Курганская область.
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.