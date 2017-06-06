Алексей Дюмин подвёл итоги участия тульской делегации в Петербургском международном экономическом форуме

По словам губернатора Тульской области, за три дня работы на форуме Тульская область подписала 22 соглашения на общую сумму 83,7 миллиарда рублей.

5 июня на оперативном совещании с членами регионального правительства губернатор Тульской области Алексей Дюмин подвёл итоги работы тульской делегации на XXI Петербургском международном экономическом форуме.

- Большое внимание в этом году было уделено целевым моделям, которые позволяют регионам делать конкретные шаги по улучшению инвестиционного климата. Внедрение этого механизма в Тульской области позволило нам сохранить позиции и остаться в первой пятёрке Национального инвестиционного рейтинга регионов. В своём выступлении Президент России Владимир Владимирович Путин отметил Тульскую область как одного из лидеров по созданию условий для деловой среды, — отметил Алексей Дюмин.

Глава региона подчеркнул, что эта работа должна быть продолжена, и поручил своему заместителю Вячеславу Федорищеву организовать и провести встречу с бизнес-сообществом, «чтобы выслушать мнения и понять болевые точки, которые остаются актуальными на сегодня, включая вопросы контрольно-надзорной деятельности».

Алексей Дюмин напомнил, что на форуме он поднял вопрос реформирования контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса, и вышел с инициативой провести совещание по этому вопросу, чтобы синхронизировать позиции федерального центра и регионов. И поручил Вячеславу Федорищеву провести аналогичную встречу с участием контролирующих органов на областном уровне.

- Я благодарю всех, кто был задействован в подготовке участия нашей делегации в Форуме. Нам предстоит большая работа. Корпорации развития Тульской области необходимо разработать «дорожную карту» по каждому соглашению, сопровождать их реализацию на всех этапах. Все подписанные соглашения должны вылиться в конкретные проекты и работать на благо нашего региона, — сказал Алексей Дюмин.

Инвестиционные соглашения, подписанные Тульской областью на Петербургском международном экономическом форуме-2017

Компания, владельцы/подписанты соглашения, объем инвестиций Суть проекта, место расположения производства Что дает проект жителям Тульской области ООО «Киреевский солепромысел», входит в группу компаний ОАО «Тыретский Солерудник». Артем Чайка, председатель совета директоров. 1,5 млрд. руб. Киреевский район Строительство современного завода по вакуум-выпарке соляного раствора для производства соли класса «Экстра» в объеме 60 тыс. т в год. 150 новых высоко-производительных рабочих мест. «Проктер энд Гэмбл». Президент компании по региону Европа Гари Кумб. 5 млрд. руб Новомосковск Открытие линии по производству чистящих и моющих средств. Строительство высокотехнологичных очистных сооружений. Модернизация производства и заводской инфраструктуры Нулевой уровень отходов производства ООО «СФТ Групп», входит в состав вертикально интегрированного холдинга SFT group. Председатель Наблюдательного Совета ООО «СФТ Групп» Анатолий Штейнберг. 4 млрд. руб. Алексин Реконструкция производственной линии по выпуску картона и бумаги для полиграфической и упаковочной отрасли на Алексинской бумажно-картонной фабрике дополнительные рабочие места и повышение экономических показателей муниципалитета АО «МХК «ЕвроХим». Китайская компания ChemChina. Председатель совета директоров Дмитрий Стрежнев, бенефициар Андрей Мельниченко. 28 млрд. руб. Новомосковск Создание современного, уникального для России химического предприятия на территории АО НАК «АЗОТ» Выпуск трех уникальных соединений, которые применяются в создании смазочных материалов, ПАВ и полиуретанов для теплоизоляции в строительстве. Импортозамещение ПАО «Сбербанк», ЗАО «Региональная генерирующая компания №1», Минстрой России. Герман Греф, Андрей Чибис 453,054 млн. руб. Ясногорск Реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города с привлечением кредитных ресурсов. Пилотный проект «коробочного кредитного продукта» для России. Техническое перевооружение пяти котельных и реконструкция тепловых сетей. Группа компаний «УНИХИМТЕК», учреждённой МГУ им. М.В. Ломоносова. Председатель Совета директоров ЗАО НПО «УНИХИМТЕК» Виктор Авдеев. 775 млн руб. Узловая ООО «УТМ» - производство огнезащитных, теплоизоляционных и антикоррозионных материалов. «ТЕНЗОГРАФ» - производство высокотемпературных композиционных уплотнительных материалов для герметизации оборудования и трубопроводов и производства климатических панелей. ООО «ИТЕКМА-СИНТЕЗ» - производство компонентов для высокотехнологичных полимерных композиционных материалов. 200 новых рабочих мест в ОЭЗ «Узловая». ООО МК «Хромбур». Гендиректор Владимир Аникеев. 11,5 млрд. руб. Суворов Строительство сталепрокатного производства полного цикла. Производство арматуры и сварной металлической сетки 300 новых рабочих мест ООО «Агрохолдинг «Суворовский», входит в группу компаний «Воловский бройлер». Бенефициар Бахтиер Фазылов. 24 млрд руб. Щекинский район Строительство тепличного комплекса по производству томатов, огурцов, перцев, салатов 1325 рабочих мест ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», минпром РФ. Президент управляющей компании «Промышленно-металлургический холдинг» Евгений Зубицкий, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 40 млрд. руб. Тула Строительство литейно-прокатного комплекса на площадке ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» мощностью 1,7 млн тонн сортового и фасонного проката (запуск в 4 квартале 2017 г.) 1600 новых постоянных рабочих мест. С учётом дальнейшего развития проекта - до 4 тыс. новых высоко- производительных рабочих мест. АО «ПОЛЕМА». Президент управляющей компании «Промышленно-металлургический холдинг» Евгений Зубицкий 450 млн руб. Тула Производство металлических высоколегированных порошков для наплавки, напыления и аддитивных технологий 22 новых рабочих места ООО «Лето Групп». Управляющий директор ЗАО «Заокская птицефабрика» Сергей Загозин 800 млн рублей Заокск Строительство завода по глубокой переработке яйца на Заокской птицефабрике Восстановлено 100 рабочих мест. 50 новых рабочих мест. ООО «Презент упаковка». Гендиректор компании Валентин Масленников 300 млн руб. Тульская область Строительство предприятия по производству первичной упаковки для фармацевтической промышленности. 45 новых рабочих мест «КриоГаз-Тула» входит в состав ПАО «Криогенмаш». Гендиректор предприятия Игорь Васильев. 2,5 млрд руб. Тульская область Производство оборудования для ресурсоснабжения, оборудования разделения воздуха 40 высоко- производительных рабочих мест. ООО «АТТИС», входит в группу предприятия Кондитерской фабрики «Тореро» Гендиректор Андраник Хачатрян. 600 млн руб. Куркинский район Расширение производства кондитерских изделий 200 новых высоко-производительных рабочих мест.

С какими регионами подписаны соглашения о сотрудничестве

Ярославская область.

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. Разработан план совместных мероприятий на 2017–2018 годы по торгово-экономическому, научно-техническому, социальному, культурному и экологическому сотрудничеству.

Татарстан.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Расширение производственной кооперации, организация бизнес-миссий субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудничество в сфере культуры и туризма, проведение совместных учебно-тренировочных сборов для ведущих спортсменов регионов.

Курганская область.

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.