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В Куркинском районе Тулы расширят кондитерское производство
Фото пресс-службы Правительства ТО.

В Куркинском районе Тулы расширят кондитерское производство

На ПМЭФ-2017 Между правительством Тульской области и компанией «АТТИС» подписано соглашение.

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве правительства Тульской области и компанией «АТТИС» при реализации инвестиционного проекта по расширению производства кондитерских изделий.

Документ подписали заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор ООО «АТТИС» Андраник Хачатрян.

Инвестор планирует дополнительно вложить в предприятие в Куркинском районе Тульской области свыше 600 млн рублей до 2020 года.

Предполагается создать дополнительно более 200 новых высокопроизводительных рабочих мест.

«Мы приветствуем планы по расширению производства. Продукция компании по достоинству оценена не только в Тульской области, но и далеко за её пределами. Правительство региона готово оказывать дальнейшую помощь в реализации проекта и выходе на новые рынки сбыта, включая экспортные поставки», — сказал заместитель Губернатора Тульской области после подписания соглашения.

Справка

ООО «АТТИС» входит в группу предприятия Кондитерской фабрики «Тореро».

В Тульской области расположено производственное подразделение кондитерской фабрики по выпуску вафельных изделий.

Компания работает по контрактам с контрагентами из КНР, начато сотрудничество с монгольскими, вьетнамскими и индийскими партнёрами.

Сюжет: ПМЭФ-2017
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