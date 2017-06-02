Тулячка, выбросившая своего ребенка в мусорку, арестована

Фото Дмитрия Дзюбина. Видео Оксаны Косяковой.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о заключении ее под стражу до 1 августа.

2 июня в суде Центрального округа рассмотрели вопрос об избрании меры пресечения 29-летней тулячке, которую обвиняют в убийстве своего ребенка.

Как сообщает корреспондент Myslo из Центрального суда, перед заседанием под окнами суда собрались родственники и знакомые подозреваемой, которые кричали «Убийца!». Охране пришлось прогнать их.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о заключении женщины под стражу. «Решение суда пока не вступило в законную силу, и может быть обжаловано в течение трех дней», – поясняет председатель Центрального суда Александр Пушкин.

Арестованная восприняла решение совершенно спокойно.

По версии следствия, тулячка задушила ребенка подушкой, а когда малыш перестал подавать признаки жизни, положила его в пакет и выбросила в мусорку возле подъезда своей девятиэтажки.

Уголовное дело было возбуждено в Туле 31 мая по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка (в возрасте одного месяца). Статья – убийство малолетнего.

О преступлении стало известно от сожителя задержанной. Он работает вахтовым методом в столице. По его словам, женщина уже высказывала угрозы об убийстве. В этот раз, 30 мая, она все же сделала это.

О содеянном она написала своему мужу в соцсети ВКонтакте. Он немедленно выехал в Тулу, но дома жены и ребенка уже не было.

Женщину быстро задержали. Тело ребенка до сих пор не найдено. По одной из многочисленных версий, малыш может быть жив.

Обвинение в убийстве подозреваемой уже предъявили. Ей также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.