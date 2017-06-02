новости
новости
Регистрация
Тулячка, выбросившая своего ребенка в мусорку, арестована
Фото Дмитрия Дзюбина. Видео Оксаны Косяковой.

Тулячка, выбросившая своего ребенка в мусорку, арестована

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о заключении ее под стражу до 1 августа.

2 июня в суде Центрального округа рассмотрели вопрос об избрании меры пресечения 29-летней тулячке, которую обвиняют в убийстве своего ребенка.

Как сообщает корреспондент Myslo из Центрального суда, перед заседанием под окнами суда собрались родственники и знакомые подозреваемой, которые кричали «Убийца!». Охране пришлось прогнать их.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о заключении женщины под стражу. «Решение суда пока не вступило в законную силу, и может быть обжаловано в течение трех дней», – поясняет председатель Центрального суда Александр Пушкин.

Арестованная восприняла решение совершенно спокойно.

По версии следствия, тулячка задушила ребенка подушкой, а когда малыш перестал подавать признаки жизни, положила его в пакет и выбросила в мусорку возле подъезда своей девятиэтажки.

Уголовное дело было возбуждено в Туле 31 мая по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка (в возрасте одного месяца). Статья – убийство малолетнего.

О преступлении стало известно от сожителя задержанной. Он работает вахтовым методом в столице. По его словам, женщина уже высказывала угрозы об убийстве. В этот раз, 30 мая, она все же сделала это.

О содеянном она написала своему мужу в соцсети ВКонтакте. Он немедленно выехал в Тулу, но дома жены и ребенка уже не было.

Женщину быстро задержали. Тело ребенка до сих пор не найдено. По одной из многочисленных версий, малыш может быть жив.

Обвинение в убийстве подозреваемой уже предъявили. Ей также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

 

сегодня, в 13:11 0
Другие статьи по темам
Событие
убийство ребенказадушила подушкойсударест
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Знаменитую фразу «Поехали!» Гагарин сказал в тульский микрофон
Знаменитую фразу «Поехали!» Гагарин сказал в тульский микрофон
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.