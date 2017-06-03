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Алексей Дюмин предложил компаниям из Индии реализовывать проекты в Тульской области
Фото пресс-службы Правительства ТО.

Алексей Дюмин предложил компаниям из Индии реализовывать проекты в Тульской области

Губернатор Тульской области принял участие во встрече Премьер-министра Индии Нарендры Моди с руководителями регионов РФ.

2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась деловая встреча Премьер-министра Индии Нарендры Моди с главами субъектов РФ. Во встрече принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Открывая встречу, Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин отметил, что в последние годы сотрудничество России и Индии не ограничивается рамками федерального уровня. Активно развиваются контакты с регионами.

В ходе встречи Алексей Дюмин отметил, что Тульская область активно сотрудничает с Индией и заинтересована в дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений. Только за первый квартал этого года товарооборот составил более 130 млн долларов, что превышает аналогичные показатели прошлого года.

В структуре импорта — органическая химия, фрукты, экспорта — оборудование, металлы, удобрения.

«Мы готовы к сотрудничеству с индийскими компаниями в областях фармацевтики, станкостроения, легкой промышленности и других сферах», — подчеркнул глава тульского региона.

В ходе выступления Алексей Дюмин сообщил о состоявшейся сегодня встрече с руководством одной из ведущих индийских фармацевтических компаний.

«Мы предлагаем индийским предпринимателям реализацию проектов в особой экономической зоне с выгодной логистикой, инфраструктурой, а также готовы предоставить комплекс мер административной и налоговой поддержки», — отметил губернатор.

 

Сюжет: ПМЭФ-2017
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