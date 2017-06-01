Алексей Дюмин подвёл итоги первого дня ПМЭФ-2017 для Тульской области

В рамках форума за один день делегацией региона было подписано 12 инвестиционных соглашений на сумму более 50 млрд рублей.

В Санкт-Петербурге закончился первый день международного экономического форума, в котором принимает участие делегация Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюминым.

Для Тульской области первый день оказался очень продуктивным – прошли встречи с руководителями других регионов, достигнуты договорённости о взаимовыгодном партнёрстве.

Подписано 12 инвестиционных соглашений с крупнейшими промышленными и производственными структурами на сумму свыше 50 млрд рублей.