В Пролетарском районе отключили холодную воду
Как сообщили в «Тулагорводоканале», ведутся аварийные работы на водоводе.
В редакцию MySLO поступают сообщения об отсутствии в домах Пролетарского района холодной воды. По словам туляков, отключение водоснабжения произошло около 18.00.
В диспетчерской службе «Тулагорводоканала» корреспонденту портала сообщили, что причиной отключения стала авария на водоводе. Сейчас специалисты проводят необходимые ремонтные работы. Восстановить подачу воды планируется к 22.00.
Напомним, ранее сообщалось о том, что по ряду адресов в течение дня будет понижено давление воды. Кстати, с графиком плановых отключений водоснабжения туляки теперь могут ознакомиться в соответствующем разделе портала «Открытый регион».
Другие статьи по темам
Место