Жительница Ефремова во время ссоры случайно убила своего сожителя

Упав, мужчина получил травму головы и, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.

Ефремовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

В январе обвиняемая вместе со своим сожителем распивала спиртное в своей квартире. Между ними произошёл конфликт – мужчина приревновал подругу к бывшему мужу. Женщина толкнула сожителя в грудь – он упал, ударившись затылком о стену. С серьёзной черепно-мозговой травмой мужчина был доставлен в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.