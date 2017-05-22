Рейд ГИБДД в Туле: Возишь ребенка в автокресле? Получи подарок!

Фото Юлии Александровой.

Целью рейда было выявление нарушений правил перевозки детей на автотранспорте, а также пропаганда использования детских удерживающих устройств.

Местом проведения стал детский сад на улице Литейной, 34. В поле зрения правоохранителей попали пятеро нарушителей ПДД. Причина, по которой было решено пренебречь требованиями безопасности, однотипна для всех: «Нам проехать буквально сто метров», «У нас во второй машине есть детские кресла, можем пойти, и вы убедитесь в этом»...

Какая бы ни была причина, нарушителям теперь придется уплатить штраф в 3000 рублей. Правда, если поторопятся и успеют за 21 день, то получат «скидку» в 50%.

Всего за 40 минут мероприятия через «контрольный пост» проехали более 20 автомобилей. Радовало то, что соблюдающих правила дорожного движения было больше. В награду за беспокойство о безопасности маленьких пассажиров законопослушные водители и их детки получили пригласительные билеты в цирк, в картинг-парк, а также раскраски, памятки ПДД, светоотражающие жилеты, фликеры и ежедневники водителя.

– Важность акции в том и заключается, чтобы обратить внимание водителей на проблему детского травматизма на дороге. Именно в их руках безопасность детей. Кроме этого немало важно, чтобы родители, покупая детские удерживающие устройства, уточняли соответствие их требованиям безопасности. Месяц назад мы проводили в Тульской области профильный рейд и выявили достаточно много фальсификата, которые после были сняты с реализации, – рассказала уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова.

По данным Госавтоинспекции, за 4 месяца 2017 года, несмотря на общее снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних на 1,9%, количества погибших на 83,3% и количества пострадавших в них детей на 3,6%, как и по итогам 2016 года, наблюдается рост общего количества ДТП с участием детей-пассажиров (+9,4%).

Данная негативная тенденция наблюдается и в целом по России, доля ДТП с участием «пассивных» участников дорожного движения на протяжении последних лет возрастает. Наибольшее количество ДТП данного вида приходится на летний каникулярный период.

Большое количество детей травмируется при ДТП, находясь в салоне автомобиля не зафиксированным с помощью детских удерживающих устройств.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что этот рейд не последний и в дальнейшем подобная работа будет продолжена.