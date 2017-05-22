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Фанаты «Спартака» сломали систему подогрева поля «Арсенала»
Фото Александры Дроздовой.

Фанаты «Спартака» сломали систему подогрева поля «Арсенала»

В городе продолжают подсчитывать убытки, нанесенные болельщиками московской команды.

Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал, какой ущерб нанесли стадиону болельщики, которые выбежали на поле после матча «Арсенала» со «Спартаком». Оружейники сенсационно победили со счетом 3:0.

– Как сообщил генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов, сегодня с утра было проведено совещание с участием руководства клуба и администрацией стадиона. Подсчитано, что на южной трибуне было испорчено 166 кресел, которые теперь требуют замены. Также уничтожена сетка ограждения. Лишились ворот и угловых флажков. Что у нас унесут ворота, мы предвидели. С тренировочной базы доставим красно-жёлтую сетку, а там пока повисит просто белая.

Самая главная проблема – поломка системы подогрева поля. Из-за этого вылилось до шести тонн тосола. Теперь штрафная площадь у северных ворот требует замены травяного газона на площади семь на семь метров. Времени прижиться траве почти нет, но «Арсенал» справится с этой ситуацией. Людям придётся работать 24 часа в сутки, но мы исправим ситуацию, — сказал Овсянников в интервью порталу «Чемпионат».

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