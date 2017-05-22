В Туле пропала 73-летняя женщина

К ее поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

В Туле разыскивают пропавшую женщину. 73-летняя Валентина Тазенкова пропала 20 мая в Центральном районе города. К ее поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 165 см, телосложение худощавое, волосы темные с сединой, глаза карие.

Была одета: розовая куртка, болотно-зеленые утепленные штаны.

Женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи!