В Туле пропала 73-летняя женщина
К ее поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
В Туле разыскивают пропавшую женщину. 73-летняя Валентина Тазенкова пропала 20 мая в Центральном районе города. К ее поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Приметы: рост 165 см, телосложение худощавое, волосы темные с сединой, глаза карие.
Была одета: розовая куртка, болотно-зеленые утепленные штаны.
Женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи!
Если вам что-то известно о местонахождении Валентины Тазенковой, звоните по телефонам: 8−800−700−54−52 или 02; 102.
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