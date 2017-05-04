В Туле посадят третью «Аллею Доброты»

Редакция Myslo и «Слободы» приглашает активных туляков на субботник 13 мая. По традиции будем сажать деревья!

Это будет третья аллея, которую мы вместе с вами, дорогие читатели-пользователи, посадим в городе-герое. Напомним, что первая Аллея Доброты появилась в Туле 25 апреля 2015 года на 2-м проезде Металлургов.

Тогда все вместе мы посадили 33 липы и 7 берёзок. За два года деревца подросли...

...правда, от рук вандалов пострадали семь липок.

На их месте, по предложению главы администрации Пролетарского округа Сергея Шестакова, можно посадить новые. Саженцы есть – нужны рабочие руки. Так что первая задача нашего субботника – восстановить Аллею Доброты-1.

Главная задача нашего субботника – посадить Аллею Доброты-3. Для нее Сергей Викторович предложил замечательное место – пешеходную дорожку на ул. Кирова, от магазина «Магнит» к ул. Ложевой.

Там уже сделано благоустройство – на аллее установлены красивые лавочки и фонари. А вот деревьев маловато. И те, что есть – уже старые. 30 елочек отлично украсят дорожку, ведущую к памятнику пролетарцам-героям. Для тех, кто подзабыл, что это за памятник: он установлен в 2000 году в память о жителях Пролетарского района Тулы, погибших в годы Великой Отечественной войны на фронтах, и тех, кто ковал оружие в тылу.

Посадка аллеи состоится 13 мая с 10.00. Сбор у дома №32 по ул. Кирова.

Елочки-двухлетки, рабочий инструмент, воду и ведра для полива, а также разметку ям для посадки мы и сотрудники администрации Пролетарского округа обеспечим. Еще будет чай с пирожками и зажигательная первомайская музыка. От вас, дорогие читатели и пользователи – желание украсить родной город и хорошее настроение (говорят, это важно - чтобы все саженцы прижились и радовали нас))).

Ну а еще напомним, как мы сажали Аллею Доброты-2 в Заречье. На Молодёжном бульваре за СПАРом на пересечении ул. Пузакова и Октябрьской мы вместе посадили 50 саженцев лип. Деревья чувствуют себя прекрасно.

Итак, до встречи 13 мая на ул. Кирова, друзья!