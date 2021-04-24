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Команда Myslo и «Слободы» вместе с туляками посадила 50 клёнов на Аллее Доброты

Команда Myslo и «Слободы» вместе с туляками посадила 50 клёнов на Аллее Доброты

Плохая погода расстраивает, но не останавливает, и дождь – вовсе не повод менять планы.

Сегодняшнее утро встретило туляков холодом, серым небом и проливным дождем. Но жители Myslo не из тех, кто боится трудностей, поэтому мы не стали отменять посадку деревьев, захватили дождевики, зонты, обулись в резиновые сапоги и отправились к Ледовому дворцу на Восточном обводе сажать Аллею Доброты. Предстояло посадить 50 клёнов.

Эта аллея уже шестая в Туле, и каждый раз деревья мы сажаем вместе с читателями, ведь это прекрасная возможность не только сделать наш город зеленее и краше, но еще и выйти за пределы портала и пообщаться не в комментариях на Myslo, а вживую.

Когда приехали к месту сбора, то, честно сказать, начали сомневаться, что кто-либо из читателей к нам присоединится. Но каково же было удивление, когда стали подходить наши дорогие портальцы. Некоторые даже с детьми пришли! 

В числе первых были Ольга, Светлана, Елена, известные на портале Myslo  как ФсёБесит, Светлана Тульская и Ягуська. Ягуська сажала вместе с нами все аллеи, Светлана Тульская участвовала в посадке четырех: в Щегловском монастыре, Могилевском сквере, на улице Металлургов и Пролетарской набережной. А ФсёБесит присоединилась к нашей акции впервые.

– Из дома заставил выйти энтузиазм. Посадить деревья – это оставить свой след на земле, и след хороший, потому что мы хорошие,)) – отметили дамы.

Кстати, они дружат уже много лет, а познакомились именно на Myslo.

Владимир (ник Колхозник) тоже не стал нарушать добрую традицию и, несмотря на промозглую погоду, приехал к Ледовому дворцу.

– Я был на всех посадках, и в этот раз решил не пропускать. Самая хорошая аллея из всех, что мне запомнилась, была посажена у Щегловского монастыря, – сказал Владимир.

Тулячка Анна с сыном Лёней пришла посадить свое дерево:

– Сына родили, теперь дерево посадить надо, а после можно и дом начать строить.

Читательница Myslo Кристина тоже была с сыном, 8-летним Матвеем: 

– Мы ваши читатели, а еще мы волонтеры железных дорог. Участвуем в различных экологических акциях. Я считаю это очень важным, особенно для нашего города, где много предприятий, ведь деревья улучшают экологию. 

Перед началом посадки участников проинструктировала Лариса Костомарова – сотрудник отдела озеленения Тулы МКУ «Сервисный центр». Она показала, как сажать клёны, чтобы они прижились. Вместе с ней десять ее коллег контролировали процесс и помогали нам, за что им огромное спасибо!

– Хорошо посадили, дружно! Сегодняшняя погода – самое то, чтобы сажать деревья, влаги им будет достаточно, чтобы прижиться. Мы будем за ними ухаживать, обрезать, поливать, – сказала по окончании акции Лариса Костомарова.

В общем, шестая Аллея Доброты посажена и всё прошло просто чудесно. Даже две водовозки, заботливо предоставленные нашими друзьями для полива (на всякий случай) и обе (!) оказавшиеся пустыми, в целом не испортили нам настроение. 

Поливать деревья не пришлось, а грязь мы смыли в лужах. Когда еще взрослые тёти и дяди, как в детстве, смогли бы померить лужи?!

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:18 +22
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