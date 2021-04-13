«Слобода» и Myslo приглашают туляков посадить Аллею Доброты!

Фото из архива MySlo

Она появится на Восточном обводе, рядом с Ледовым дворцом. Приходите!

Друзья, по традиции в апреле команда «Слободы» и Myslo вместе с вами сажает деревья! Аллеи Доброты растут на 2-м проезде Металлургов, у Щегловского монастыря, на Молодежном бульваре, на Пролетарской набережной и в сквере у педуниверситета.

В 2020-м году нашу добрую традицию нарушил коронавирус, но мы обязательно наверстаем упущенное! Вы с нами?!

В субботу, 24 апреля, в 10.00, мы будем сажать клёны у Ледового дворца на Восточном обводе. Присоединяйтесь! Хорошее настроение, улыбки, физическую нагрузку, чай с вкусняшками и фоторепортаж на Myslo и в «Слободе» гарантируем! Ждём вас!