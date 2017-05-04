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В Туле женщина задушила подушкой собственную дочь-инвалида
Фото: simbis.su

В Туле женщина задушила подушкой собственную дочь-инвалида

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении её под стражу.

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следователей, женщина проживала в квартире вместе с дочерью – инвалидом детства. Утром 2 мая она вошла в комнату к спящей дочери, и накрыла её лицо подушкой. Несчастная скончалась на месте.

Расследование уголовного дела продолжается, правоохранители выясняют мотивы, толкнувшие пожилую женщину на убийство. Решается вопрос о заключении обвиняемой под стражу. Ей грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:16 0
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